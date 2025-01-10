Момент нападения подростка на школу в Курске попал на видео

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Подросток ворвался в школу в Курске с молотком и разбил стекло, его действия попали на запись камеры
Подросток ворвался в школу в Курске с молотком и разбил стекло, его действия попали на запись камеры Фото:

Действия подростка, который хотел поджечь здание школы в Курске, попали на видео. Соответствующие кадры опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

«На видео: запись с камеры видеонаблюдения с места инцидента и задержанный подросток», — отметила Волк в своем telegram-канале, приложив запись с видеокамеры. На кадрах видно, как несовершеннолетний заходит в здание учебного заведения. Сам подросток, комментируя свои действия, заявил, что претензий к школе у него нет. 

Ранее подросток ворвался в школу в Курске с молотком и разбил стекло. По одной из версий, он это сделал из-за неразделенной любви к одной из учениц, по другой — юноша мог играть в некую «суицидальную игру».

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Действия подростка, который хотел поджечь здание школы в Курске, попали на видео. Соответствующие кадры опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.  «На видео: запись с камеры видеонаблюдения с места инцидента и задержанный подросток», — отметила Волк в своем telegram-канале, приложив запись с видеокамеры. На кадрах видно, как несовершеннолетний заходит в здание учебного заведения. Сам подросток, комментируя свои действия, заявил, что претензий к школе у него нет.  Ранее подросток ворвался в школу в Курске с молотком и разбил стекло. По одной из версий, он это сделал из-за неразделенной любви к одной из учениц, по другой — юноша мог играть в некую «суицидальную игру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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