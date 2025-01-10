Песков подтвердил, что Путин готов ко встрече с Трампом

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В Кремле подтвердили скорый разговор Путина и Трампа
В Кремле подтвердили скорый разговор Путина и Трампа Фото:
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Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность президента России Владимира Путина к встрече с избранным американским лидером Дональдом Трампом. Он отметил, что российская сторона приветствует диалог и уточнил, что глава РФ не раз говорил об открытости к контактам с международными лидерами.

«Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Дональдом Трампом. <...> И никакие условия для этого не требуются. Требуется обоюдное желание вести диалог», — сообщил Песков журналистам. Он отметил, что в Москве приветствуют желание Трампа решать проблемы через диалог.

Пресс-секретарь президента также добавил, что пока конкретных дат или планов на встречу нет. Но, по его словам, ожидается, что появление Трампа в овальном кабинете может стать поводом для начала движения по этому вопросу.

Ранее Дональд Трамп заявил о начале подготовки к возможной встрече с российским лидером. Он отметил, что стороны сейчас согласовывают детали переговоров. Пока не неизвестно: когда и где может состояться встреча.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность президента России Владимира Путина к встрече с избранным американским лидером Дональдом Трампом. Он отметил, что российская сторона приветствует диалог и уточнил, что глава РФ не раз говорил об открытости к контактам с международными лидерами. «Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Дональдом Трампом. <...> И никакие условия для этого не требуются. Требуется обоюдное желание вести диалог», — сообщил Песков журналистам. Он отметил, что в Москве приветствуют желание Трампа решать проблемы через диалог. Пресс-секретарь президента также добавил, что пока конкретных дат или планов на встречу нет. Но, по его словам, ожидается, что появление Трампа в овальном кабинете может стать поводом для начала движения по этому вопросу. Ранее Дональд Трамп заявил о начале подготовки к возможной встрече с российским лидером. Он отметил, что стороны сейчас согласовывают детали переговоров. Пока не неизвестно: когда и где может состояться встреча.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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