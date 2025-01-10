Трамп готовится ко встрече с Путиным: каковы шансы на переговоры РФ и США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о скорой возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского политика, стороны сейчас согласовывают детали переговоров. Когда и где может состояться встреча — неизвестно. Каковы шансы на переговоры РФ и США и чем они могут быть опасны — в материале URA.RU.
Трамп подтвердил скорую встречу с Путиным
Дональд Трамп заявил, что подготовка к встрече с Владимиром Путиным уже началась. По его словам, российский лидер якобы сам предложил ему встретиться.
Конкретную дату и детали переговоров Трамп не озвучил. Не уточнил он место предполагаемой встречи.
Республиканец ранее уже выступал с заявлениями по поводу озвученного российским лидером желания побеседовать. Еще в декабре 2024 года, Трамп заявил, что Путин «хочет встретиться» с ним «как можно скорее», чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Избранный президент США также назвал ситуацию на Украине «ужасной» и раскритиковал действующую американскую администрацию за ее роль в развитии конфликта.
Комментарий Кремля
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, возможный разговор между президентом Путиным и его американским коллегой Трампом может состояться после инаугурации последнего. Так представитель Кремля прокомментировал ранние заявления избранного президента США о желании встретиться с президентом РФ.
Песков во время беседы с журналистами 9 января отметил, что официальных запросов от США на проведение диалога пока не поступало. Он также подчеркнул, что Путин уже неоднократно выражал необходимость диалога с будущим американским лидером.
Предполагаемая дата встречи
Представитель Христианско-демократической союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер предположил, что встреча Путина и Трампа уже запланирована на март 2025 года. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, ни как не подтвердив данную информацию.
Обещание Трампа
Во время предвыборной гонки, Трамп не раз заявлял, что ему по силам быстро решить украинский кризис. В его заявлениях проскакивали разные сроки решения конфликта, первоначально, он обещал остановить огонь на Украине за 24 часа.
Уже в новом 2025 году во время своей второй пресс-конференции после победы на выборах в Мар-а-Лаго, от 5 января, Трамп пообещал решить российско-украинский конфликт всего за полгода. Республиканец посчитал, что ему по силам остановить СВО в течение шести месяцев.
Чем опасны предложения Трампа
Нет четкого плана действий
По мнению сенатора РФ Алексея Пушкова, у Трампа нет четкого плана действий по разрешению конфликта на Украине. Чиновник считает, что избранный президент США делает заявления по завершению боевого противосияния в стиле «характерной для него импровизации». Однако Пушков отметил, что более конкретную стратегию разрешения конфликта республиканец сможет привести только после инаугурации.
Желание заморозить конфликт
Трамп не просто так хочет поучаствовать в разрешении российско-украинского конфликта, заявил политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, команда избранного президент США намерена не прекратить его, а заморозить. Так американцы хотят модернизировать свой ВПК и подготовить Украину ко вступлению в НАТО.
Блохин отметил, что Трамп просто так не подарит Украину России из-за вложенных в нее денег, а все предложения команды избранного американского лидера о мире подразумевают новую войну. Эксперт уточнил, что на данный момент исходящие от формирующейся команды республиканца Москву не устраивают.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.