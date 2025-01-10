Когда Путин встретится с Трампом: главные заявления Пескова

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с избранным лидером США Дональдом Трампом. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российская сторона приветствует диалог и видит искреннее желание республиканца решать проблемы через переговоры. Что еще Песков сообщил журналистам — в материале URA.RU.
Диалог России и США
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин готов к встрече с новоизбранным президентом США, которую тот давно желает провести, чтобы обсудить конфликт на Украине. Представителя Кремля утонил, что российская сторона всегда открыта для диалога и не требует особых условий для организации контактов с международными лидерами.
Он отметил, что на данный момент конкретные даты или планы встречи лидеров двух стран не установлены. Но инаугурация Трампа может стать толчком к запуску подготовки к будущим переговорам.
Переговорные позиции
Москва не планирует вносить изменения в свои переговорные позиции по ситуации на Украине, заявил Песков, подчеркнув стабильность и понятность текущих позиций России. «Переговорные позиции России хорошо известны. В том, что касается конфликта на Украине, позиция последовательна и четка, она хорошо понятна всем с учетом реалий на земле. Они были изложены концентрировано в выступлении президента в МИДе в июле», — заявил Песков.
Команда Байдена оставит «максимально отягощенное наследие»
Нынешняя администрация президента США Джо Байдена стремится максимально осложнить будущие переговоры между Вашингтоном и Москвой. Так Песков прокомментировал ожидающий новый пакет санкций против России. Однако он уточнил, что пока еще ограничения не введены, «вряд ли можно что-то серьезно комментировать».
Рост разногласий из-за помощи по Украине
Россия наблюдает за возникающими разногласиями между странами Европейского Союза в отношении оказания помощи Украине, сообщил пресс-секретарь президента. «Мы видим, что там растут противоречия и появляется много разногласий по перспективам и модальностям дальнейшей помощи», — заявил Песков. Он отметил, что нынешнее руководство США намерено поддерживать текущий конфликт на Украине и государства ЕС следуют общей стратегической линии в этом вопросе.
Литва имеет притязания на территорию России
Песков назвал Литву враждебно настроенным государством по отношению к России. Он также заявил, что та выдвигает территориальные претензии. «Литва является <...> враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», — заявил представитель Кремля.
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