Когда Путин встретится с Трампом: главные заявления Пескова

Песков подтвердил, что Путин встретится с Трампом, когда тот вступит в должность
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Путин готов к диалогу с Трампом, заявил Песков
Путин готов к диалогу с Трампом, заявил Песков Фото:

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с избранным лидером США Дональдом Трампом. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российская сторона приветствует диалог и видит искреннее желание республиканца решать проблемы через переговоры. Что еще Песков сообщил журналистам — в материале URA.RU.

Диалог России и США

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин готов к встрече с новоизбранным президентом США, которую тот давно желает провести, чтобы обсудить конфликт на Украине. Представителя Кремля утонил, что российская сторона всегда открыта для диалога и не требует особых условий для организации контактов с международными лидерами.

Он отметил, что на данный момент конкретные даты или планы встречи лидеров двух стран не установлены. Но инаугурация Трампа может стать толчком к запуску подготовки к будущим переговорам.

Переговорные позиции

Москва не планирует вносить изменения в свои переговорные позиции по ситуации на Украине, заявил Песков, подчеркнув стабильность и понятность текущих позиций России. «Переговорные позиции России хорошо известны. В том, что касается конфликта на Украине, позиция последовательна и четка, она хорошо понятна всем с учетом реалий на земле. Они были изложены концентрировано в выступлении президента в МИДе в июле», — заявил Песков.

Команда Байдена оставит «максимально отягощенное наследие»

Нынешняя администрация президента США Джо Байдена стремится максимально осложнить будущие переговоры между Вашингтоном и Москвой. Так Песков прокомментировал ожидающий новый пакет санкций против России. Однако он уточнил, что пока еще ограничения не введены, «вряд ли можно что-то серьезно комментировать».

Рост разногласий из-за помощи по Украине

Россия наблюдает за возникающими разногласиями между странами Европейского Союза в отношении оказания помощи Украине, сообщил пресс-секретарь президента. «Мы видим, что там растут противоречия и появляется много разногласий по перспективам и модальностям дальнейшей помощи», — заявил Песков. Он отметил, что нынешнее руководство США намерено поддерживать текущий конфликт на Украине и государства ЕС следуют общей стратегической линии в этом вопросе. 

Литва имеет притязания на территорию России

Песков назвал Литву враждебно настроенным государством по отношению к России. Он также заявил, что та выдвигает территориальные претензии. «Литва является <...> враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», — заявил представитель Кремля.

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Президент России Владимир Путин готов к диалогу с избранным лидером США Дональдом Трампом. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российская сторона приветствует диалог и видит искреннее желание республиканца решать проблемы через переговоры. Что еще Песков сообщил журналистам — в материале URA.RU. Диалог России и США По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин готов к встрече с новоизбранным президентом США, которую тот давно желает провести, чтобы обсудить конфликт на Украине. Представителя Кремля утонил, что российская сторона всегда открыта для диалога и не требует особых условий для организации контактов с международными лидерами. Он отметил, что на данный момент конкретные даты или планы встречи лидеров двух стран не установлены. Но инаугурация Трампа может стать толчком к запуску подготовки к будущим переговорам. Переговорные позиции Москва не планирует вносить изменения в свои переговорные позиции по ситуации на Украине, заявил Песков, подчеркнув стабильность и понятность текущих позиций России. «Переговорные позиции России хорошо известны. В том, что касается конфликта на Украине, позиция последовательна и четка, она хорошо понятна всем с учетом реалий на земле. Они были изложены концентрировано в выступлении президента в МИДе в июле», — заявил Песков. Команда Байдена оставит «максимально отягощенное наследие» Нынешняя администрация президента США Джо Байдена стремится максимально осложнить будущие переговоры между Вашингтоном и Москвой. Так Песков прокомментировал ожидающий новый пакет санкций против России. Однако он уточнил, что пока еще ограничения не введены, «вряд ли можно что-то серьезно комментировать». Рост разногласий из-за помощи по Украине Россия наблюдает за возникающими разногласиями между странами Европейского Союза в отношении оказания помощи Украине, сообщил пресс-секретарь президента. «Мы видим, что там растут противоречия и появляется много разногласий по перспективам и модальностям дальнейшей помощи», — заявил Песков. Он отметил, что нынешнее руководство США намерено поддерживать текущий конфликт на Украине и государства ЕС следуют общей стратегической линии в этом вопросе.  Литва имеет притязания на территорию России Песков назвал Литву враждебно настроенным государством по отношению к России. Он также заявил, что та выдвигает территориальные претензии. «Литва является <...> враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», — заявил представитель Кремля.
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