Леонтьев окончательно распрощался со сценой

Директор Леонтьева заявил, что певец закончил карьеру
© Служба новостей «URA.RU»
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Леонтьев не планирует проводить концерты и турне
Леонтьев не планирует проводить концерты и турне Фото:

Народный артист России Валерий Леонтьев завершил свою концертную деятельность и не планирует участвовать в концертах или турне. Об этом сообщил концертный директор артиста Борис Чигирев.

«Валерий закончил карьеру, да. Предложения ему поступают, но он их не рассматривает», — заявил директор в ответ на вопрос о возможных планах Леонтьева на 2025 год. Слова Чигирева передает ТАСС.

Ранее в марте 2024 года Борис Чигирев уже делал заявления о завершении сценической деятельности Леонтьева. Он уточнил, что реальное прекращение участия в концертах и программах произошло еще до официального объявления. Также была информация, что Валерий Леонтьев готовится к мировому турне и выступлениям в ряде стран.

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Народный артист России Валерий Леонтьев завершил свою концертную деятельность и не планирует участвовать в концертах или турне. Об этом сообщил концертный директор артиста Борис Чигирев. «Валерий закончил карьеру, да. Предложения ему поступают, но он их не рассматривает», — заявил директор в ответ на вопрос о возможных планах Леонтьева на 2025 год. Слова Чигирева передает ТАСС. Ранее в марте 2024 года Борис Чигирев уже делал заявления о завершении сценической деятельности Леонтьева. Он уточнил, что реальное прекращение участия в концертах и программах произошло еще до официального объявления. Также была информация, что Валерий Леонтьев готовится к мировому турне и выступлениям в ряде стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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