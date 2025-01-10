Леонтьев окончательно распрощался со сценой

Народный артист России Валерий Леонтьев завершил свою концертную деятельность и не планирует участвовать в концертах или турне. Об этом сообщил концертный директор артиста Борис Чигирев.
«Валерий закончил карьеру, да. Предложения ему поступают, но он их не рассматривает», — заявил директор в ответ на вопрос о возможных планах Леонтьева на 2025 год. Слова Чигирева передает ТАСС.
Ранее в марте 2024 года Борис Чигирев уже делал заявления о завершении сценической деятельности Леонтьева. Он уточнил, что реальное прекращение участия в концертах и программах произошло еще до официального объявления. Также была информация, что Валерий Леонтьев готовится к мировому турне и выступлениям в ряде стран.
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