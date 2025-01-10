ВС РФ 28 раз ударили по военным аэродромам Украины и складам с оружием

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ВС РФ нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ
ВС РФ нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последнюю неделю российские военные нанесли 28 ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по различным объектам военной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«С 4 по 10 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 28 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в заявлении ведомства в telegram-канале. В ходе данных действий были повреждены объекты инфраструктуры военных аэродромов, арсеналы оружия, производственные цехи, склады ударных беспилотных аппаратов, а также места временного размещения подразделений украинских вооруженных сил и иностранных наемников.

За первую неделю января 2025 года вооруженные силы Украины понесли значительные потери в зоне проведения российской специальной военной операции и на территории Курской области. По данным МО РФ, общее количество погибших военнослужащих составило почти 13 тысяч человек, также было уничтожено 46 танков. Отдельно отмечается, что в Курской области в результате неудачных штурмовых действий было убито 2975 украинских солдат.

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За последнюю неделю российские военные нанесли 28 ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по различным объектам военной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ. «С 4 по 10 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 28 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в заявлении ведомства в telegram-канале. В ходе данных действий были повреждены объекты инфраструктуры военных аэродромов, арсеналы оружия, производственные цехи, склады ударных беспилотных аппаратов, а также места временного размещения подразделений украинских вооруженных сил и иностранных наемников. За первую неделю января 2025 года вооруженные силы Украины понесли значительные потери в зоне проведения российской специальной военной операции и на территории Курской области. По данным МО РФ, общее количество погибших военнослужащих составило почти 13 тысяч человек, также было уничтожено 46 танков. Отдельно отмечается, что в Курской области в результате неудачных штурмовых действий было убито 2975 украинских солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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