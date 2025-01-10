Экспертиза разрешила «Баден-Бадену» построить гостиницу на Уктусе, но есть проблема

В Екатеринбурге госэкспертиза одобрила владельцам «Баден-Бадена» строительство гостиницы на Уктусе на территории действующих терм, однако приступать к работам сразу они не собираются из-за экономической ситуации и высокой ключевой ставки. Об этом URA.RU рассказали представители компании.
«Положительное заключение экспертизы получено. Однако приступать к строительству прямо сейчас мы не планируем. Экономическая ситуация и высокая ключевая ставка не соблаговолят сиюминутной реализации проекта. Средства компании перераспределены на другие ключевые объекты», — следует из сообщения.
Отмечается, что на данный момент возведение отеля временно отошло на второй план, однако, несмотря на это, за территорией ведется регулярное наблюдение. О сроках реализации проекта в компании пообещали сообщить дополнительно.
Ранее в компании Baden Family говорили, что пристроят к существующему термальному комплексу на Уктусе трехзвездочную гостиницу и тематическую деревню, похожую на деревню смурфиков. В ходе общественных обсуждений застройку одобрили. Проект поддержали 56 из 58 человек.
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