Экспертиза разрешила «Баден-Бадену» построить гостиницу на Уктусе, но есть проблема

В Екатеринбурге владельцы «Баден-Бадена» построят гостиницу на Уктусе

10 января 2025 в 15:48 Размер текста - 17 +

Проект не могут реализовать из-за ключевой ставки Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге госэкспертиза одобрила владельцам «Баден-Бадена» строительство гостиницы на Уктусе на территории действующих терм, однако приступать к работам сразу они не собираются из-за экономической ситуации и высокой ключевой ставки. Об этом URA.RU рассказали представители компании. «Положительное заключение экспертизы получено. Однако приступать к строительству прямо сейчас мы не планируем. Экономическая ситуация и высокая ключевая ставка не соблаговолят сиюминутной реализации проекта. Средства компании перераспределены на другие ключевые объекты», — следует из сообщения. Отмечается, что на данный момент возведение отеля временно отошло на второй план, однако, несмотря на это, за территорией ведется регулярное наблюдение. О сроках реализации проекта в компании пообещали сообщить дополнительно. Ранее в компании Baden Family говорили, что пристроят к существующему термальному комплексу на Уктусе трехзвездочную гостиницу и тематическую деревню, похожую на деревню смурфиков. В ходе общественных обсуждений застройку одобрили. Проект поддержали 56 из 58 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге госэкспертиза одобрила владельцам «Баден-Бадена» строительство гостиницы на Уктусе на территории действующих терм, однако приступать к работам сразу они не собираются из-за экономической ситуации и высокой ключевой ставки. Об этом URA.RU рассказали представители компании. «Положительное заключение экспертизы получено. Однако приступать к строительству прямо сейчас мы не планируем. Экономическая ситуация и высокая ключевая ставка не соблаговолят сиюминутной реализации проекта. Средства компании перераспределены на другие ключевые объекты», — следует из сообщения. Отмечается, что на данный момент возведение отеля временно отошло на второй план, однако, несмотря на это, за территорией ведется регулярное наблюдение. О сроках реализации проекта в компании пообещали сообщить дополнительно. Ранее в компании Baden Family говорили, что пристроят к существующему термальному комплексу на Уктусе трехзвездочную гостиницу и тематическую деревню, похожую на деревню смурфиков. В ходе общественных обсуждений застройку одобрили. Проект поддержали 56 из 58 человек.