Экспертиза разрешила «Баден-Бадену» построить гостиницу на Уктусе, но есть проблема

В Екатеринбурге владельцы «Баден-Бадена» построят гостиницу на Уктусе
© Служба новостей «URA.RU»
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Миллионный посетитель в Баден-Бадене. Екатеринбург, горячий источник, термальный источник, баден-баден
Проект не могут реализовать из-за ключевой ставки Фото:

В Екатеринбурге госэкспертиза одобрила владельцам «Баден-Бадена» строительство гостиницы на Уктусе на территории действующих терм, однако приступать к работам сразу они не собираются из-за экономической ситуации и высокой ключевой ставки. Об этом URA.RU рассказали представители компании.

«Положительное заключение экспертизы получено. Однако приступать к строительству прямо сейчас мы не планируем. Экономическая ситуация и высокая ключевая ставка не соблаговолят сиюминутной реализации проекта. Средства компании перераспределены на другие ключевые объекты», — следует из сообщения.

Отмечается, что на данный момент возведение отеля временно отошло на второй план, однако, несмотря на это, за территорией ведется регулярное наблюдение. О сроках реализации проекта в компании пообещали сообщить дополнительно.

Ранее в компании Baden Family говорили, что пристроят к существующему термальному комплексу на Уктусе трехзвездочную гостиницу и тематическую деревню, похожую на деревню смурфиков. В ходе общественных обсуждений застройку одобрили. Проект поддержали 56 из 58 человек.

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В Екатеринбурге госэкспертиза одобрила владельцам «Баден-Бадена» строительство гостиницы на Уктусе на территории действующих терм, однако приступать к работам сразу они не собираются из-за экономической ситуации и высокой ключевой ставки. Об этом URA.RU рассказали представители компании. «Положительное заключение экспертизы получено. Однако приступать к строительству прямо сейчас мы не планируем. Экономическая ситуация и высокая ключевая ставка не соблаговолят сиюминутной реализации проекта. Средства компании перераспределены на другие ключевые объекты», — следует из сообщения. Отмечается, что на данный момент возведение отеля временно отошло на второй план, однако, несмотря на это, за территорией ведется регулярное наблюдение. О сроках реализации проекта в компании пообещали сообщить дополнительно. Ранее в компании Baden Family говорили, что пристроят к существующему термальному комплексу на Уктусе трехзвездочную гостиницу и тематическую деревню, похожую на деревню смурфиков. В ходе общественных обсуждений застройку одобрили. Проект поддержали 56 из 58 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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