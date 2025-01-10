Поставки коньяка и сыров из Армении в Россию окажутся под угрозой

Вступление Армении в Евросоюз приведет к падению товарооборота с Россией, так как это будет шагом к выходу Еревана из Евразийского союза. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По словам экспертов URA.RU, в нашей стране немного товаров из закавказской страны, в основном коньяк и сыры, но через этого партнера идет поток параллельного импорта.
«ЕАЭС и ЕС — несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект „О запуске процесса вступления в Европейский союз“ ставит эту страну перед выбором. В случае сворачивания отношений с ЕАЭС в Армении, с одной стороны, вырастут цены на энергию и продовольствие, а с другой — экспорт армянских товаров сократится на 70–80%», — сказал Алексей Оверчук.
По словам вице-премьера, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз, а Армения — депопуляцию.
Армения для России до сих пор важна как канал параллельного импорта, но он не единственный, объяснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «В случае прекращения активных торговых отношений России не составит труда перенастроить логистику. Например, через Грузию. Транспортное плечо будет почти таким же. Поэтому россияне ничего не потеряют, и цены в России от этого не вырастут. Армянского коньяка, овощей и сыра вряд ли станет меньше. Доля армянских товаров на нашем рынке незначительная», — пояснил профессор.
Эксперт добавил, что Россия является ближайшим рынком сбыта. Возить товары в ЕС Армении неудобно. Кроме того, у Евросоюза сейчас ставка на зеленую экономику — они сокращают субсидии даже на своих фермеров. Плюс у них жесткие квоты на ввоз алкоголя. Даже с этой точки зрения Армении выгоднее торговать со старыми партнерами — Россией, Турцией и Ираном.
Если Армения вступит в Евросоюз, ей придется выполнять требования в части ограничений торговли с Россией, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. «Европейский союз существует по принципу „кто не с нами, тот против нас“. Посмотрите на Грузию, которая только кандидат в члены ЕС, но нее требуют присоединиться к европейским экономическим ограничениям по отношению к России. Другими словами, если Армения когда-то от слов перейдет к делу и вступит в ЕС, от нее потребуют разрыва экономических связей с Россией. Что потеряют россияне? Разве что лишатся возможности ездить в Армению по внутреннему паспорту и товары из Армении будут подороже, чем сейчас».
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