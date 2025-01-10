В «Росатоме» прокомментировали строительство АЭС в Челябинской области

10 января 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

До 2042 года запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Доля атомной выработки в энергобалансе должна увеличиться на 25 процентов к 2042 году по поручению президента. Реализация поставленной главой государства задачи отражена в генеральной схеме-2042, в рамках которой планируется строительство атомной электростанции (АЭС) в Челябинской области, прокомментировал представитель Госкорпорации «Росатом». «Президентом поставлена задача к 2045 году увеличить долю атомной выработки в энергобалансе до 25 процентов, что в полной мере отражено в новой генсхеме, утвержденной правительством РФ. Новая география площадок затронет Урал, Сибирь, Дальний Восток», — сообщил представить Госкорпорации. До 2042 года запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС суммарной мощностью 29,3 ГВт. В генсхеме до 2035 года сохранены все объекты, которые содержались в ранее действовавшем варианте документа. Это четыре энергоблока Курской АЭС-2, два энергоблока Смоленской АЭС-2, два энергоблока Ленинградской АЭС-2, а также энергоблоки Белоярской и Кольской АЭС. Для опережающего развития Дальневосточного федерального округа было принято решение об ускоренном вводе двух энергоблоков Приморской АЭС. Они будут введены в эксплуатацию до 2035 года. Вторая часть генсхемы-2042 затрагивает период после 2035 года и касается новой географии площадок. Речь идет, в том числе, о строительстве АЭС в поселке Метлино Озерского городского округа Челябинской области. «Генсхема предполагает строительство новых типов реакторов, в том числе реакторов на быстрых нейтронах, необходимых для замыкания ядерного топливного цикла, а также энергоблоков средней и малой мощности», — пояснил представитель «Росатома». Первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) запустят в поселке Метлино уже в 2038 году, говорится в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, подписанной премьером Михаилом Мишустиным. Второй энергоблок будет возведен до 2042 года, стало известно ранее. Вопрос строительства АЭС в Челябинской области поднимается уже много лет. Станцию закладывали на площадке под Озерском. Но в 1993 проект свернули в 1993 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доля атомной выработки в энергобалансе должна увеличиться на 25 процентов к 2042 году по поручению президента. Реализация поставленной главой государства задачи отражена в генеральной схеме-2042, в рамках которой планируется строительство атомной электростанции (АЭС) в Челябинской области, прокомментировал представитель Госкорпорации «Росатом». «Президентом поставлена задача к 2045 году увеличить долю атомной выработки в энергобалансе до 25 процентов, что в полной мере отражено в новой генсхеме, утвержденной правительством РФ. Новая география площадок затронет Урал, Сибирь, Дальний Восток», — сообщил представить Госкорпорации. До 2042 года запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС суммарной мощностью 29,3 ГВт. В генсхеме до 2035 года сохранены все объекты, которые содержались в ранее действовавшем варианте документа. Это четыре энергоблока Курской АЭС-2, два энергоблока Смоленской АЭС-2, два энергоблока Ленинградской АЭС-2, а также энергоблоки Белоярской и Кольской АЭС. Для опережающего развития Дальневосточного федерального округа было принято решение об ускоренном вводе двух энергоблоков Приморской АЭС. Они будут введены в эксплуатацию до 2035 года. Вторая часть генсхемы-2042 затрагивает период после 2035 года и касается новой географии площадок. Речь идет, в том числе, о строительстве АЭС в поселке Метлино Озерского городского округа Челябинской области. «Генсхема предполагает строительство новых типов реакторов, в том числе реакторов на быстрых нейтронах, необходимых для замыкания ядерного топливного цикла, а также энергоблоков средней и малой мощности», — пояснил представитель «Росатома». Первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) запустят в поселке Метлино уже в 2038 году, говорится в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, подписанной премьером Михаилом Мишустиным. Второй энергоблок будет возведен до 2042 года, стало известно ранее. Вопрос строительства АЭС в Челябинской области поднимается уже много лет. Станцию закладывали на площадке под Озерском. Но в 1993 проект свернули в 1993 году.