Соратник экс-замглавы челябинского Ростехнадзора остался в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Георгий Голембиовский остался в СИЗО до середины февраля Фото:

Фигурант коррупционного скандала в Уральском управлении Ростехнадзора Георгий Голембиовский остался в СИЗО. В пресс-службу прокуратуры Челябинской области эту информацию подтвердили, не став называть личность обвиняемого.

«Постановлением Центрального райсуда Челябинска продлен срок содержания под стражей до 15 февраля 2025 года в отношении руководителя проекта ОАО СМУ „ДОНДОРСТРОЙ“, обвиняемого по п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Сторона защиты обжаловала судебное решение. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Предварительно, в 2020 году Голембиовский передал через посредника взятку своему соратнику в лице занимавшего на тот момент должность заместителя начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. По итогу замглавы был задержан и осужден на два с половиной года. Он признал вину и способствовал расследованию дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фигурант коррупционного скандала в Уральском управлении Ростехнадзора Георгий Голембиовский остался в СИЗО. В пресс-службу прокуратуры Челябинской области эту информацию подтвердили, не став называть личность обвиняемого. «Постановлением Центрального райсуда Челябинска продлен срок содержания под стражей до 15 февраля 2025 года в отношении руководителя проекта ОАО СМУ „ДОНДОРСТРОЙ“, обвиняемого по п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Сторона защиты обжаловала судебное решение. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Предварительно, в 2020 году Голембиовский передал через посредника взятку своему соратнику в лице занимавшего на тот момент должность заместителя начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. По итогу замглавы был задержан и осужден на два с половиной года. Он признал вину и способствовал расследованию дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...