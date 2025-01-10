Соратник экс-замглавы челябинского Ростехнадзора остался в СИЗО

Фигурант коррупционного скандала в Уральском управлении Ростехнадзора Георгий Голембиовский остался в СИЗО. В пресс-службу прокуратуры Челябинской области эту информацию подтвердили, не став называть личность обвиняемого.
«Постановлением Центрального райсуда Челябинска продлен срок содержания под стражей до 15 февраля 2025 года в отношении руководителя проекта ОАО СМУ „ДОНДОРСТРОЙ“, обвиняемого по п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Сторона защиты обжаловала судебное решение. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Предварительно, в 2020 году Голембиовский передал через посредника взятку своему соратнику в лице занимавшего на тот момент должность заместителя начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. По итогу замглавы был задержан и осужден на два с половиной года. Он признал вину и способствовал расследованию дела.
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