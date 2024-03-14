14 марта 2024

Обвиняемому в коррупции экс-замначальнику челябинского Ростехнадзора вынесли приговор

Экс-замначальника челябинского Ростехнадзора Горбачева отправили в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд признал Дмитрия Горбачева виновным и отправил его в колонию Фото:

Советский райсуд Челябинска 15 марта вынес приговор бывшему заместителю начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрию Горбачеву, обвиняемому в получении взятки и превышении должностных полномочий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным и отправили на два с половиной года в колонию.

«Горбачев признан виновным. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора суд учел признание вины Горбачевым, раскаяние в содеянном, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников, спонсорскую помощь спортивному клубу. Также суд учел наличие у Горбачева несовершеннолетнего ребенка.

Горбачев был задержан в марте прошлого года. Его обвинили в получении взятки от гендиректора ООО «ДСК 82», сумма которой составила 500 тысяч рублей. Деньги были переданы через посредника. За данную сумму Горбачев должен был выписать положительное заключение о соответствии объекта капстроительства после проверки итога работ на федеральной трассе. Однако работы на участке реконструкции на сумму более 54 млн рублей остались не выполнены.

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Советский райсуд Челябинска 15 марта вынес приговор бывшему заместителю начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрию Горбачеву, обвиняемому в получении взятки и превышении должностных полномочий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным и отправили на два с половиной года в колонию. «Горбачев признан виновным. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора суд учел признание вины Горбачевым, раскаяние в содеянном, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников, спонсорскую помощь спортивному клубу. Также суд учел наличие у Горбачева несовершеннолетнего ребенка. Горбачев был задержан в марте прошлого года. Его обвинили в получении взятки от гендиректора ООО «ДСК 82», сумма которой составила 500 тысяч рублей. Деньги были переданы через посредника. За данную сумму Горбачев должен был выписать положительное заключение о соответствии объекта капстроительства после проверки итога работ на федеральной трассе. Однако работы на участке реконструкции на сумму более 54 млн рублей остались не выполнены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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