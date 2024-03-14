Обвиняемому в коррупции экс-замначальнику челябинского Ростехнадзора вынесли приговор

Экс-замначальника челябинского Ростехнадзора Горбачева отправили в колонию

15 марта 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Суд признал Дмитрия Горбачева виновным и отправил его в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Советский райсуд Челябинска 15 марта вынес приговор бывшему заместителю начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрию Горбачеву, обвиняемому в получении взятки и превышении должностных полномочий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным и отправили на два с половиной года в колонию. «Горбачев признан виновным. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора суд учел признание вины Горбачевым, раскаяние в содеянном, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников, спонсорскую помощь спортивному клубу. Также суд учел наличие у Горбачева несовершеннолетнего ребенка. Горбачев был задержан в марте прошлого года. Его обвинили в получении взятки от гендиректора ООО «ДСК 82», сумма которой составила 500 тысяч рублей. Деньги были переданы через посредника. За данную сумму Горбачев должен был выписать положительное заключение о соответствии объекта капстроительства после проверки итога работ на федеральной трассе. Однако работы на участке реконструкции на сумму более 54 млн рублей остались не выполнены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советский райсуд Челябинска 15 марта вынес приговор бывшему заместителю начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрию Горбачеву, обвиняемому в получении взятки и превышении должностных полномочий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его признали виновным и отправили на два с половиной года в колонию. «Горбачев признан виновным. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора суд учел признание вины Горбачевым, раскаяние в содеянном, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников, спонсорскую помощь спортивному клубу. Также суд учел наличие у Горбачева несовершеннолетнего ребенка. Горбачев был задержан в марте прошлого года. Его обвинили в получении взятки от гендиректора ООО «ДСК 82», сумма которой составила 500 тысяч рублей. Деньги были переданы через посредника. За данную сумму Горбачев должен был выписать положительное заключение о соответствии объекта капстроительства после проверки итога работ на федеральной трассе. Однако работы на участке реконструкции на сумму более 54 млн рублей остались не выполнены.