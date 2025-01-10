Жителя Петербурга посадили за татуировку

Петербуржец арестован на 14 суток за демонстрацию бандеровской татуировки
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Петербуржец показал татуировку с трезубцем и был арестован на 14 суток Фото:

Жителя Санкт-Петербурга Никиту Алтунина арестовали на 14 суток. Мужчина продемонстрировал свою татуировку с изображением символики украинских националистов — трезубца.

«Алтунин… демонстрировал неопределенному кругу лиц свою татуировку на груди. Рисунок представляет из себя стилизованный украинский трезубец… Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», — написали в telegram-канале пресс-службы судов Петербурга.

Заявление на мужчину написал один из тех, кому петербуржец показывал тату. Алтунин признал свою вину и пояснил, что является гражданином Украины, из-за чего он самостоятельно внес изменения в свой российский паспорт. При этом, согласно данным паспорта РФ, Алтунин родился в Красноярском крае в 2001 году.

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Жителя Санкт-Петербурга Никиту Алтунина арестовали на 14 суток. Мужчина продемонстрировал свою татуировку с изображением символики украинских националистов — трезубца. «Алтунин… демонстрировал неопределенному кругу лиц свою татуировку на груди. Рисунок представляет из себя стилизованный украинский трезубец… Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», — написали в telegram-канале пресс-службы судов Петербурга. Заявление на мужчину написал один из тех, кому петербуржец показывал тату. Алтунин признал свою вину и пояснил, что является гражданином Украины, из-за чего он самостоятельно внес изменения в свой российский паспорт. При этом, согласно данным паспорта РФ, Алтунин родился в Красноярском крае в 2001 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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