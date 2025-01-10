Челябинским министром финансов стал Иван Родионов

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Иван Родионов возглавил челябинский минфин
Иван Родионов возглавил челябинский минфин Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового руководителя регионального министерства финансов. Как сообщили в пресс-службе минфина, им стал Иван Родионов, ранее работавший в ранге замминистра.

«Новым министром стал Иван Родионов, проработавший в ведомстве 20 лет. Половину этого срока Иван Александрович занимал должность заместителя министра и курировал ключевые направления деятельности — работу по формированию регионального бюджета, внесению в него актуальных корректировок, реализации бюджетной, налоговой и долговой политики, а также прогнозированию и исполнению бюджетных доходов», — сообщили в пресс-службе министерства.

Родионову 42 года. Он имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит», а также классный чин «Действительный государственный советник Челябинской области 1-го класса».

В ближайшее время Родионову предстоит пройти согласование в минфине России. До этого момента он работает в статусе исполняющего обязанности министра.

Предшественник Родионова на посту министра Андрей Пшеницын оставил пост в конце прошлого года. Он возглавил Контрольно-счетную палату региона.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового руководителя регионального министерства финансов. Как сообщили в пресс-службе минфина, им стал Иван Родионов, ранее работавший в ранге замминистра. «Новым министром стал Иван Родионов, проработавший в ведомстве 20 лет. Половину этого срока Иван Александрович занимал должность заместителя министра и курировал ключевые направления деятельности — работу по формированию регионального бюджета, внесению в него актуальных корректировок, реализации бюджетной, налоговой и долговой политики, а также прогнозированию и исполнению бюджетных доходов», — сообщили в пресс-службе министерства. Родионову 42 года. Он имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит», а также классный чин «Действительный государственный советник Челябинской области 1-го класса». В ближайшее время Родионову предстоит пройти согласование в минфине России. До этого момента он работает в статусе исполняющего обязанности министра. Предшественник Родионова на посту министра Андрей Пшеницын оставил пост в конце прошлого года. Он возглавил Контрольно-счетную палату региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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