Челябинским министром финансов стал Иван Родионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового руководителя регионального министерства финансов. Как сообщили в пресс-службе минфина, им стал Иван Родионов, ранее работавший в ранге замминистра.
«Новым министром стал Иван Родионов, проработавший в ведомстве 20 лет. Половину этого срока Иван Александрович занимал должность заместителя министра и курировал ключевые направления деятельности — работу по формированию регионального бюджета, внесению в него актуальных корректировок, реализации бюджетной, налоговой и долговой политики, а также прогнозированию и исполнению бюджетных доходов», — сообщили в пресс-службе министерства.
Родионову 42 года. Он имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит», а также классный чин «Действительный государственный советник Челябинской области 1-го класса».
В ближайшее время Родионову предстоит пройти согласование в минфине России. До этого момента он работает в статусе исполняющего обязанности министра.
Предшественник Родионова на посту министра Андрей Пшеницын оставил пост в конце прошлого года. Он возглавил Контрольно-счетную палату региона.
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