В Челябинске резко взлетели в цене квартиры-студии на вторичном рынке. Инфографика

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Студии на вторичке в городе продают по 106 тысяч рублей за «квадрат» Фото:

В Челябинске с 7 ноября 2024 по 9 января 2025 года цена квартир-студий на вторичном рынке поднялась на 19%. На данный момент их стоимость составляет 106 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 7 ноября 2024 года по 9 января 2025 года стоимость квартир-студий выросла на 19%. Текущая стоимость составляет 106 тысяч рублей за квадрат, в ноябре квартиры продавались по 87 800 рублей за квадрат», — следует из динамики цен на сайте Restate.

Всего за 2024 год в Челябинске на 34,4% выросли в цене небольшие новые квартиры площадью до 32 квадратных метров. На данных момент стоимость квадратного метра в них составляет 131 890 рублей.

В Челябинске за два месяца стоимость квартир-студий выросла на 19%
В Челябинске за два месяца стоимость квартир-студий выросла на 19%

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В Челябинске с 7 ноября 2024 по 9 января 2025 года цена квартир-студий на вторичном рынке поднялась на 19%. На данный момент их стоимость составляет 106 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 7 ноября 2024 года по 9 января 2025 года стоимость квартир-студий выросла на 19%. Текущая стоимость составляет 106 тысяч рублей за квадрат, в ноябре квартиры продавались по 87 800 рублей за квадрат», — следует из динамики цен на сайте Restate. Всего за 2024 год в Челябинске на 34,4% выросли в цене небольшие новые квартиры площадью до 32 квадратных метров. На данных момент стоимость квадратного метра в них составляет 131 890 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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