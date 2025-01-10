В Челябинске с 7 ноября 2024 по 9 января 2025 года цена квартир-студий на вторичном рынке поднялась на 19%. На данный момент их стоимость составляет 106 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 7 ноября 2024 года по 9 января 2025 года стоимость квартир-студий выросла на 19%. Текущая стоимость составляет 106 тысяч рублей за квадрат, в ноябре квартиры продавались по 87 800 рублей за квадрат», — следует из динамики цен на сайте Restate.
Всего за 2024 год в Челябинске на 34,4% выросли в цене небольшие новые квартиры площадью до 32 квадратных метров. На данных момент стоимость квадратного метра в них составляет 131 890 рублей.
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