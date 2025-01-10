Хуснуллин: семейную ипотеку распространят на вторичное жилье

Ипотека стала основным инструментом улучшения жилищных условий в России, как следует из последних данных и поручений президента страны. Сейчас рассматривается возможность расширения программы на вторичное жилье. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин.
«Главным способом улучшения жилищных условий стала ипотека... Могу сказать, что вопрос по лимитам снят. Сейчас прорабатываем распространение программы на „вторичку“», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.
По словам зампреда правительства, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за последние шесть лет удалось значительно увеличить объемы ввода жилья до 107,4 миллиона квадратных метров в 2024 году и улучшить жилищные условия более 23 миллионов семей. Обновилось 12% всего жилого фонда.
На данный момент в стране средний показатель жилой площади на одного человека составляет 29,3 квадратных метра. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 33 квадратных метров, добавил Хуснуллин.
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