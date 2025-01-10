На Украине увековечили мат Зеленского на почтовой марке

«Укрпочта» выпустила новую почтовую марку, на которой изображен украинский лидер Владимир Зеленский с его оскорбительными высказываниями о Будапештском меморандуме. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
«Ну и чтобы завершить этот веселый день, как обещал, марку ... можно приобрести онлайн. Кто хочет — тот покупает. Кому эта идея не нравится, тот обходит», — написал Смелянский в своем telegram-канале.
На марке приведено матерное высказывание Зеленского на английском языке, а на блоке — на украинском. Это высказывание было сделано украинским лидером в ходе интервью с американским подкастером Алексом Фридманом, где Зеленский критически высказался о Будапештском меморандуме и западных союзниках.
Интервью Владимира Зеленского с Алексом Фридманом вышло 5 января. Нецензурные высказывания украинского главы о союзниках на Западе, прозвучавшие во время беседы, вызвали критику со стороны оппозиционных политиков на Украине. В частности, депутат Верховной Рады Артем Дмитрук подчеркнул, что Зеленскому нужна лечебница, а не тюрьма.
Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал интервью как пример политического саморазоблачения и квинтэссенцию неудачного управления, вредного для Украины, пишет RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что трехчасовое интервью показало непонимание Зеленским ситуации, поскольку он «совсем ничего не соображает».
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