Захарова жестко высказалась о скандальном интервью с Зеленским

Захарова: Зеленский ничего не соображает
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Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский ничего не соображает
Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский ничего не соображает Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский ничего не соображает. Его слова представляют собой «смесь неонацизма и терроризма». Так высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова об интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману.

«Очередное интервью занюханного длилось три часа. Он уже совсем ничего не соображает. Какая-то адская смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Представитель МИД также отметила, что предложение Зеленского новоизбранному президенту США Дональду Трампу взять чужие деньги за оружие показывает коррупционные связи украинского лидера с американскими властями. На эти связи, по словам Захаровой, главу Украины подсадил действующий президент Штатов Джо Байден. «... воруй и убивай, а потом снова воруй — кровавая схема, освоенная со времен Бурисмы», — заключила Захарова.

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Украинский лидер Владимир Зеленский ничего не соображает. Его слова представляют собой «смесь неонацизма и терроризма». Так высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова об интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману. «Очередное интервью занюханного длилось три часа. Он уже совсем ничего не соображает. Какая-то адская смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом», — написала Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД также отметила, что предложение Зеленского новоизбранному президенту США Дональду Трампу взять чужие деньги за оружие показывает коррупционные связи украинского лидера с американскими властями. На эти связи, по словам Захаровой, главу Украины подсадил действующий президент Штатов Джо Байден. «... воруй и убивай, а потом снова воруй — кровавая схема, освоенная со времен Бурисмы», — заключила Захарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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