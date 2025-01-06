Украинский лидер Владимир Зеленский ничего не соображает. Его слова представляют собой «смесь неонацизма и терроризма». Так высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова об интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману.
«Очередное интервью занюханного длилось три часа. Он уже совсем ничего не соображает. Какая-то адская смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Представитель МИД также отметила, что предложение Зеленского новоизбранному президенту США Дональду Трампу взять чужие деньги за оружие показывает коррупционные связи украинского лидера с американскими властями. На эти связи, по словам Захаровой, главу Украины подсадил действующий президент Штатов Джо Байден. «... воруй и убивай, а потом снова воруй — кровавая схема, освоенная со времен Бурисмы», — заключила Захарова.
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