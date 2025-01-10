НАТО заявила о масштабных учениях по отработке действий у границ России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО проведут военные учения, включая сухопутные, морские, воздушные силы и силы спецназначения
НАТО проведут военные учения, включая сухопутные, морские, воздушные силы и силы спецназначения Фото:

НАТО с 13 января по 26 февраля проведет масштабные учения под названием Steadfast Dart на территории Румынии, Болгарии и Греции. Как сообщает пресс-служба альянса, в маневрах примут участие около 10 тысяч военных из девяти стран. Основная цель учений — отработка действий у границ России.

«Учения продемонстрируют способность НАТО быстро разворачивать силы для усиления своего восточного фланга. Переброска подкреплений будет происходить в ходе симуляции конфликта с практически равным по силам противником. Она должна продемонстрировать способность сил реагирования НАТО вести сложные боевые действия на театре протяженностью в тысячи километров в любых условиях», — говорится в заявлении НАТО. Хотя учения проходят на территории южной Европы, в организации подчеркивают, что основная цель этих маневров — совершенствование операций вблизи российских границ.

Уточняется, что в учениях будет задействовано приблизительно 10 тысяч военнослужащих из девяти стран-членов НАТО. В маневрах примут участие различные рода войск, включая сухопутные войска, военно-морской флот, авиацию и подразделения специального назначения. Великобритания будет одной из крупнейших участниц учений, направив 2,6 тысячи военных и 730 единиц техники. Учения Steadfast Dart станут важной демонстрацией мощи и координации усилий между странами-участницами альянса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО с 13 января по 26 февраля проведет масштабные учения под названием Steadfast Dart на территории Румынии, Болгарии и Греции. Как сообщает пресс-служба альянса, в маневрах примут участие около 10 тысяч военных из девяти стран. Основная цель учений — отработка действий у границ России. «Учения продемонстрируют способность НАТО быстро разворачивать силы для усиления своего восточного фланга. Переброска подкреплений будет происходить в ходе симуляции конфликта с практически равным по силам противником. Она должна продемонстрировать способность сил реагирования НАТО вести сложные боевые действия на театре протяженностью в тысячи километров в любых условиях», — говорится в заявлении НАТО. Хотя учения проходят на территории южной Европы, в организации подчеркивают, что основная цель этих маневров — совершенствование операций вблизи российских границ. Уточняется, что в учениях будет задействовано приблизительно 10 тысяч военнослужащих из девяти стран-членов НАТО. В маневрах примут участие различные рода войск, включая сухопутные войска, военно-морской флот, авиацию и подразделения специального назначения. Великобритания будет одной из крупнейших участниц учений, направив 2,6 тысячи военных и 730 единиц техники. Учения Steadfast Dart станут важной демонстрацией мощи и координации усилий между странами-участницами альянса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...