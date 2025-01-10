В Сургуте тракториста оштрафовали за перекрытие дороги ради намаза

В Сургуте (ХМАО) полиция привлекла к ответственности водителя трактора, который заблокировал дорогу, чтобы совершить намаз. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству сообщили, что мужчине выписан штраф за нарушение правил дорожного движения.
«Водитель нарушил правила дорожного движения. Он привлечен к ответственности по статье 12.19 КоАП РФ: нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств», — прокомментировали в полиции. Штраф за нарушение может составить от 1,5 до трех тысяч рублей.
Напомним, что инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей Сургута. На ролике, опубликованном в telegram-канале «К-Информ», видно, что водитель оставил трактор на дороге, расстелил коврик и начал молиться, игнорируя другие машины. Штраф за нарушение может составить от 1,5 до трех тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что власти Сургута провели проверку из-за инцидента. Мэрия исключила связь водителя с муниципальными службами и подрядными организациями.
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