Что известно о ходе расследования дела о массовом заболевании пермяков после еды в «Хлебнице»

В Перми как минимум семь торговых точек сети «Хлебница» временно приостановили реализацию продукции после массового заболевания горожан сальмонеллезом. Ходатайство Роспотребнадзора о временном закрытии пекарен удовлетворили суды Индустриального и Дзержинского районов Перми.
По информации пермских СМИ, сейчас закрыты торговые точки «Хлебницы», расположенные по следующим адресам:
- Мира, 89А;
- Мира, 106А;
- Куйбышева, 65;
- проспект Парковый, 9В;
- Чернышевского, 19;
- Героев Хасана, 11.
Помимо этого, не работает заготовочный цех на Емельяна Ярославского, 10. Расследование уголовного дела, возбужденного СУ СК по Прикамью по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, продолжается. Сотрудники ведомства продолжают осматривать места происшествий, допрашивать руководство пекарни и потерпевших.
Точное количество пострадавших, по информации пермского управления Следкома, устанавливается. Ранее ряд СМИ сообщили о том, что количество обратившихся за медпомощью горожан после употребления продукции «Хлебницы» увеличилось до 82-х.
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