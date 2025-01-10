В Перми после массового заболевания закрыли еще одну пекарню сети «Хлебница»

В Перми приостановлена работа еще одной пекарни сети «Хлебница» после массового заболевания сальмонеллезом. Соответствующее решение по ходатайству управления Роспотребнадзора Пермского края вынес 10 января Дзержинский районный суд города.
«Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство Роспотребнадзора. Деятельность еще одной пекарни сети „Хлебница“ приостановлена на 80 суток „, — рассказали Properm.ru в Дзержинском райсуде.
Пермяки пожаловались на самочувствие 29 декабря 2024 года, однако известно об этом стало только в начале января. Горожане рассказали. что покупали в «Хлебнице» салаты, а также различные хлебобулочные изделия. По данным лабораторных исследований, возбудитель сальмонеллеза обнаружен в сыре, сосисках, курице и грибах.
По последней информации, признаки отравления выявлены у 82 жителей Перми. Следственные органы СУ СК России по Пермскому точное количество пострадавших не уточняют. По факту массового заболевания возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход его расследования находится на контроле краевой прокуратуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!