В Екатеринбурге накрыли ЛГБТ*-притон с мигрантами. Видео

10 января 2025 в 21:09 Размер текста - 17 +

Двух работников борделя увезли в отдел полиции (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Екатеринбурге на улице Черепанова общественники и силовики накрыли бордель с мигрантами, переодетыми в женщин. Части из них удалось сбежать через окно. Об этом рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. «Расул из Узбекистана, переодетый в женщину, оказывал интим-услуги. Проститутошную в съемной квартире на Черепанова организовали мигранты. И сюда же нагнали двух своих земляков нетрадиционной ориентации (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ — прим. URA.RU)», — пояснил Чукреев. Он добавил, что в заведении были и настоящие девушки. Двух пойманных иностранцев без документов увезли в отдел полиции №9. Один из них рассказал, что в образе женщины предоставлял интимные услуги за шесть тысяч рублей. Делал он это ради заработка на операцию по смене пола. Ранее силовики накрыли проститутошную на улице Радищева, работавшую под видом массажного салона. Операция прошла при силовой поддержке СОБРа. Одну из девушек оперативники застали прямо за работой. На нее составили протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). *Признано экстремистским и запрещено на территории РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Черепанова общественники и силовики накрыли бордель с мигрантами, переодетыми в женщин. Части из них удалось сбежать через окно. Об этом рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. «Расул из Узбекистана, переодетый в женщину, оказывал интим-услуги. Проститутошную в съемной квартире на Черепанова организовали мигранты. И сюда же нагнали двух своих земляков нетрадиционной ориентации (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ — прим. URA.RU)», — пояснил Чукреев. Он добавил, что в заведении были и настоящие девушки. Двух пойманных иностранцев без документов увезли в отдел полиции №9. Один из них рассказал, что в образе женщины предоставлял интимные услуги за шесть тысяч рублей. Делал он это ради заработка на операцию по смене пола. Ранее силовики накрыли проститутошную на улице Радищева, работавшую под видом массажного салона. Операция прошла при силовой поддержке СОБРа. Одну из девушек оперативники застали прямо за работой. На нее составили протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). *Признано экстремистским и запрещено на территории РФ