Названа предварительная причина смерти Евгении Добровольской

Mash: Добровольская скончалась из-за острой сердечной недостаточности
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Добровольская скончалась из-за острой сердечной недостаточности
Добровольская скончалась из-за острой сердечной недостаточности Фото:

Известная российская актриса Евгения Добровольская умерла из-за острой сердечной недостаточности, вероятно, вызванной онкологическим заболеванием. Слухи о диагнозе появились в 2024 году.

«Актриса Евгения Добровольская скончалась из-за острой сердечной недостаточности, которая наступила, предварительно, на фоне онкологического заболевания», — сообщает telegram-канал Mash. По информации канала, актриса сильно похудела. В связи с этим в общественности распространялись слухи о возможном онкологическом заболевании актрисы.

Окончательная причина смерти станет известна позже. На данный момент проходит экспертиза.

Ранее стало известно о смерти Евгении Добровольской. Информация была опубликована на официальном сайте Московского Художественного театра, где артистка долгие годы трудилась.

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Известная российская актриса Евгения Добровольская умерла из-за острой сердечной недостаточности, вероятно, вызванной онкологическим заболеванием. Слухи о диагнозе появились в 2024 году. «Актриса Евгения Добровольская скончалась из-за острой сердечной недостаточности, которая наступила, предварительно, на фоне онкологического заболевания», — сообщает telegram-канал Mash. По информации канала, актриса сильно похудела. В связи с этим в общественности распространялись слухи о возможном онкологическом заболевании актрисы. Окончательная причина смерти станет известна позже. На данный момент проходит экспертиза. Ранее стало известно о смерти Евгении Добровольской. Информация была опубликована на официальном сайте Московского Художественного театра, где артистка долгие годы трудилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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