Названа предварительная причина смерти Евгении Добровольской

Известная российская актриса Евгения Добровольская умерла из-за острой сердечной недостаточности, вероятно, вызванной онкологическим заболеванием. Слухи о диагнозе появились в 2024 году.
«Актриса Евгения Добровольская скончалась из-за острой сердечной недостаточности, которая наступила, предварительно, на фоне онкологического заболевания», — сообщает telegram-канал Mash. По информации канала, актриса сильно похудела. В связи с этим в общественности распространялись слухи о возможном онкологическом заболевании актрисы.
Окончательная причина смерти станет известна позже. На данный момент проходит экспертиза.
Ранее стало известно о смерти Евгении Добровольской. Информация была опубликована на официальном сайте Московского Художественного театра, где артистка долгие годы трудилась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.