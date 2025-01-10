США ввели санкции против крупного свердловского завода

Минфин США внес в санкционный список Первоуральский динасовый завод «Динур» в Свердловской области. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
«Динур» — единственное предприятие в России, выпускающее динасовые огнеупоры для коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных, мартеновских печей. С 1932 года предприятие производит огнеупорные изделия и материалы для черной и цветной металлургии и машиностроения.
Ранее под американские ограничения попали пять предприятий из Екатеринбурга. Речь про АО «Сталепромышленная компания», ООО «Энерго Арсенал», научно-производственную фирму «АВЕК» и «Интеллект Телеком». В ноябре 2024 года в санкционный список добавили «Аксалит Софт» и «Аксалит Лаб».
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