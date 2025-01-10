Самый сексуальный мужчина по версии журнала People сыграет роль Путина в новом фильме

Британский актер Джуд Лоу, которого журнал People признавал самым сексуальным мужчиной мира, сыграет роль президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник». Об этом сообщает издание Deadline.
«Актер Джуд Лоу сыграет Путина в фильме „Кремлевский волшебник“, — пишет Deadline. Актер добавил, что уже начал подготовку к роли.
Ранее актер сыграл опытного агента Терри Хаска в фильме «Безмолвное братство». В фильме рассказывает про экстремистскую группировку, которая грабила жителей США в 80-ые.
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