10 января 2025

Самый сексуальный мужчина по версии журнала People сыграет роль Путина в новом фильме

Джуд Лоу сыграет роль Путина в фильме «Кремлевский волшебник»
© Служба новостей «URA.RU»
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Джуд Лоу уже начал готовиться к роли
Джуд Лоу уже начал готовиться к роли Фото:

Британский актер Джуд Лоу, которого журнал People признавал самым сексуальным мужчиной мира, сыграет роль президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник». Об этом сообщает издание Deadline.

«Актер Джуд Лоу сыграет Путина в фильме „Кремлевский волшебник“, — пишет Deadline. Актер добавил, что уже начал подготовку к роли.

Ранее актер сыграл опытного агента Терри Хаска в фильме «Безмолвное братство». В фильме рассказывает про экстремистскую группировку, которая грабила жителей США в 80-ые.

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Британский актер Джуд Лоу, которого журнал People признавал самым сексуальным мужчиной мира, сыграет роль президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник». Об этом сообщает издание Deadline. «Актер Джуд Лоу сыграет Путина в фильме „Кремлевский волшебник“, — пишет Deadline. Актер добавил, что уже начал подготовку к роли. Ранее актер сыграл опытного агента Терри Хаска в фильме «Безмолвное братство». В фильме рассказывает про экстремистскую группировку, которая грабила жителей США в 80-ые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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