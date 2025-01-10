10 января 2025

«Бил с семи лет»: чемпион мира по шахматам сбежал из Нижнего Тагила из-за жестокости отца

Чемпион мира по рапиду Володар Мурзин уехал из Нижнего Тагила из-за тирана-отца
© Служба новостей «URA.RU»
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В декабре Мурзин стал чемпионом мира по шахматам
В декабре Мурзин стал чемпионом мира по шахматам Фото:

Чемпион мира по шахматам Володар Мурзин рассказал, что сбежал из Нижнего Тагила (Свердловская область) из-за издевательств со стороны отца. Мужчина жестоко обращался со спортсменом и его сестрой.

«Вообще у меня всё было нормально там (в Нижнем Тагиле — примечание URA.RU), если бы не отец. Меня он начал постоянно бить с семи лет, старшую сестру лопатой ударил, когда они со средней сестрой приехали к нему в гости, маме угрожал, оскорблял. Поэтому, когда появилась возможность сбежать от него, мы это сделали», — рассказал Мурзин в интервью интернет-порталу «Чемпионат.com».

Спортсмену было 11 лет, когда он уехал из Нижнего Тагила в Химки. После этого отец долго не давал разрешения на выезд Володара за границу для участия в турнирах в других странах. По словам Мурзина, из-за этого он не мог выполнить норму международного гроссмейстера полтора года.

Интересы юного спортсмена защищал тренер Михаил Кобалия. Он выступал в тагильском суде с просьбой снять запрет. Недавно Мурзину исполнилось 18 лет, поэтому отец больше не может препятствовать карьере сына.

Уроженец Нижнего Тагила 28 декабря 2024 года стал чемпионом мира по шахматам в дисциплине рапид. Турнир проходил в Нью-Йорке, Мурзин набрал 10 очков за 13 туров и единолично занял первую строчку.

Володар Мурзин 28 декабря 2024 года стал чемпионом мира по рапиду
Володар Мурзин 28 декабря 2024 года стал чемпионом мира по рапиду
Фото:

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Чемпион мира по шахматам Володар Мурзин рассказал, что сбежал из Нижнего Тагила (Свердловская область) из-за издевательств со стороны отца. Мужчина жестоко обращался со спортсменом и его сестрой. «Вообще у меня всё было нормально там (в Нижнем Тагиле — примечание URA.RU), если бы не отец. Меня он начал постоянно бить с семи лет, старшую сестру лопатой ударил, когда они со средней сестрой приехали к нему в гости, маме угрожал, оскорблял. Поэтому, когда появилась возможность сбежать от него, мы это сделали», — рассказал Мурзин в интервью интернет-порталу «Чемпионат.com». Спортсмену было 11 лет, когда он уехал из Нижнего Тагила в Химки. После этого отец долго не давал разрешения на выезд Володара за границу для участия в турнирах в других странах. По словам Мурзина, из-за этого он не мог выполнить норму международного гроссмейстера полтора года. Интересы юного спортсмена защищал тренер Михаил Кобалия. Он выступал в тагильском суде с просьбой снять запрет. Недавно Мурзину исполнилось 18 лет, поэтому отец больше не может препятствовать карьере сына. Уроженец Нижнего Тагила 28 декабря 2024 года стал чемпионом мира по шахматам в дисциплине рапид. Турнир проходил в Нью-Йорке, Мурзин набрал 10 очков за 13 туров и единолично занял первую строчку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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