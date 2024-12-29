18-летний уралец стал чемпионом мира по быстрым шахматам

18-летний уроженец Нижнего Тагила Володар Мурзин стал чемпионом мира по шахматам в дисциплине рапид. Об этом сообщается на сайте ЧМ.
Турнир проходит в Нью-Йорке. Мурзин набрал 10 очков за 13 туров и единолично занял первую строчку, говорится в таблице на сайте соревнования.
Чемпионат мира по рапиду и блицу запомнился скандалом с бывшим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, которого отказались регистрировать на 9 тур из-за нарушения дресс-кода. Шахматист пришел на турнир в рубашке, пиджаке и джинсах. Сначала судья выписал штраф в 200 долларов за неподобающий внешний вид. Карлсен не стал переодевать джинсы. И после отказа в регистрации на 9 тур, покинул соревнования. Так же штраф получил российский шахматист Ян Непомнящий за то, что надел кроссовки. После замечания Непомнящий поменял обувь. На скандал отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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