Enagas: Россия вошла в топ поставщиков газа в Испании

Enagas: Россия стала вторым главным поставщиком газа в Испании за год

11 января 2025 в 02:34 Размер текста - 17 +

Испания увеличила объемы поставок газа из РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию за 2024 год. Объемы поставок из РФ составили 72 360 гигаватт-часов, что равно 21,3% от общего количества импортированного в это государство СПГ. Такие сведения озвучила испанская энергетическая компания Enagas. «За 12 месяцев королевство закупило у РФ эквивалент 72 360 ГВт·ч. В частности, в декабре 2024 года Испания увеличила закупки российского СПГ, приобретя 5 485 гигаватт-часов газа. Это составило 20,8% от всего объема поставок в этом месяце», — говорится в отчете. По сведениям издания, по объемам поставок этого топлива РФ уступило только Алжиру. На третьем месте находится США. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году страны Европы достигли рекордных показателей в закупках сжиженного природного газа из России. Общий объем составил 17,8 миллиона тонн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию за 2024 год. Объемы поставок из РФ составили 72 360 гигаватт-часов, что равно 21,3% от общего количества импортированного в это государство СПГ. Такие сведения озвучила испанская энергетическая компания Enagas. «За 12 месяцев королевство закупило у РФ эквивалент 72 360 ГВт·ч. В частности, в декабре 2024 года Испания увеличила закупки российского СПГ, приобретя 5 485 гигаватт-часов газа. Это составило 20,8% от всего объема поставок в этом месяце», — говорится в отчете. По сведениям издания, по объемам поставок этого топлива РФ уступило только Алжиру. На третьем месте находится США. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году страны Европы достигли рекордных показателей в закупках сжиженного природного газа из России. Общий объем составил 17,8 миллиона тонн.