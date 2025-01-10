10 января 2025

Enagas: Россия вошла в топ поставщиков газа в Испании

Enagas: Россия стала вторым главным поставщиком газа в Испании за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция строящегося в Карабаше газопровода-закольцовки для увеличения мощности ГРС «Карабаш» после модернизации. Карабаш, газификация, газовое оборудование
Испания увеличила объемы поставок газа из РФ Фото:

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию за 2024 год. Объемы поставок из РФ составили 72 360 гигаватт-часов, что равно 21,3% от общего количества импортированного в это государство СПГ. Такие сведения озвучила испанская энергетическая компания Enagas.

«За 12 месяцев королевство закупило у РФ эквивалент 72 360 ГВт·ч. В частности, в декабре 2024 года Испания увеличила закупки российского СПГ, приобретя 5 485 гигаватт-часов газа. Это составило 20,8% от всего объема поставок в этом месяце», — говорится в отчете.

По сведениям издания, по объемам поставок этого топлива РФ уступило только Алжиру. На третьем месте находится США.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году страны Европы достигли рекордных показателей в закупках сжиженного природного газа из России. Общий объем составил 17,8 миллиона тонн.

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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию за 2024 год. Объемы поставок из РФ составили 72 360 гигаватт-часов, что равно 21,3% от общего количества импортированного в это государство СПГ. Такие сведения озвучила испанская энергетическая компания Enagas. «За 12 месяцев королевство закупило у РФ эквивалент 72 360 ГВт·ч. В частности, в декабре 2024 года Испания увеличила закупки российского СПГ, приобретя 5 485 гигаватт-часов газа. Это составило 20,8% от всего объема поставок в этом месяце», — говорится в отчете. По сведениям издания, по объемам поставок этого топлива РФ уступило только Алжиру. На третьем месте находится США. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году страны Европы достигли рекордных показателей в закупках сжиженного природного газа из России. Общий объем составил 17,8 миллиона тонн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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