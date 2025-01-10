10 января 2025

Утонувшие танкеры с мазутом отбуксируют из Черного моря до конца января

© Служба новостей «URA.RU»
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Утонувшие корабли отбуксируют
Утонувшие корабли отбуксируют Фото:

Танкеры с мазутом, которые затонули в Черном море, будут отбуксированы в безопасное место. Операцию планируется завершить до конца января. Об этом сообщили в оперштабе.

«Судовладельцы танкеров „Волгонефть-212“ и „Волгонефть-239“ заключили договора на удаление затонувшего имущества. До 23 января с них должен быть выкачан весь мазут, а до 28 января они должны быть отбуксированы в указанное место», — передает «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Ранее в Черном море недалеко от Керчи сразу два танкера, перевозившие нефтепродукты, потерпели крушение. Известно, что волны пробили корпуса обоих судов, после чего в результате возникновения трещины они развалились на части, передает «Национальная служба новостей».

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Танкеры с мазутом, которые затонули в Черном море, будут отбуксированы в безопасное место. Операцию планируется завершить до конца января. Об этом сообщили в оперштабе. «Судовладельцы танкеров „Волгонефть-212“ и „Волгонефть-239“ заключили договора на удаление затонувшего имущества. До 23 января с них должен быть выкачан весь мазут, а до 28 января они должны быть отбуксированы в указанное место», — передает «Российская газета» со ссылкой на ведомство. Ранее в Черном море недалеко от Керчи сразу два танкера, перевозившие нефтепродукты, потерпели крушение. Известно, что волны пробили корпуса обоих судов, после чего в результате возникновения трещины они развалились на части, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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