Утонувшие танкеры с мазутом отбуксируют из Черного моря до конца января

Танкеры с мазутом, которые затонули в Черном море, будут отбуксированы в безопасное место. Операцию планируется завершить до конца января. Об этом сообщили в оперштабе.
«Судовладельцы танкеров „Волгонефть-212“ и „Волгонефть-239“ заключили договора на удаление затонувшего имущества. До 23 января с них должен быть выкачан весь мазут, а до 28 января они должны быть отбуксированы в указанное место», — передает «Российская газета» со ссылкой на ведомство.
Ранее в Черном море недалеко от Керчи сразу два танкера, перевозившие нефтепродукты, потерпели крушение. Известно, что волны пробили корпуса обоих судов, после чего в результате возникновения трещины они развалились на части, передает «Национальная служба новостей».
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