Около 7 тысяч жалоб поступили на TikTok
Массовый сбой произошел в работе TikTok в России. Информация появилась на сервисе «Сбой. рф».
«Что-то пошло не так. Повторите попытку позже», — сообщается в приложении.
Согласно данным с сайта «Сбой.рф» пользователи оставили более 2,2 тысяч жалоб. По информации сервиса Downdetector, у 5 тысяч пользователей не работает приложение.
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