10 января 2025

Массовый сбой произошел в работе TikTok в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Около 7 тысяч жалоб поступили на TikTok
Около 7 тысяч жалоб поступили на TikTok Фото:

Массовый сбой произошел в работе TikTok в России. Информация появилась на сервисе «Сбой. рф».

«Что-то пошло не так. Повторите попытку позже», — сообщается в приложении.

Согласно данным с сайта «Сбой.рф» пользователи оставили более 2,2 тысяч жалоб. По информации сервиса Downdetector, у 5 тысяч пользователей не работает приложение.

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Массовый сбой произошел в работе TikTok в России. Информация появилась на сервисе «Сбой. рф». «Что-то пошло не так. Повторите попытку позже», — сообщается в приложении. Согласно данным с сайта «Сбой.рф» пользователи оставили более 2,2 тысяч жалоб. По информации сервиса Downdetector, у 5 тысяч пользователей не работает приложение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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