10 января 2025

Депутат Госдумы раскрыл, кому и на сколько повысят пенсии

Депутат Чаплин: социальные пенсии повысят на 14%
© Служба новостей «URA.RU»
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Среднестатистический размер пособия к концу 2025 года достигнет 15 456 рублей
Среднестатистический размер пособия к концу 2025 года достигнет 15 456 рублей Фото:

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года. Об этом сообщает депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.

«С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — сказал Чаплин, передает РИА Новости. По словам депутата, их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о том, с 1 января 2025 года из-за повышения МРОТ в России выросли страховые пенсии, заработные платы, а также пособия по безработице и временной нетрудоспособности.

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Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года. Об этом сообщает депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин. «С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — сказал Чаплин, передает РИА Новости. По словам депутата, их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей. Ранее URA.RU рассказывало о том, с 1 января 2025 года из-за повышения МРОТ в России выросли страховые пенсии, заработные платы, а также пособия по безработице и временной нетрудоспособности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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