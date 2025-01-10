Медийное подразделение ВСУ пытается набрать наемников

Самое известное в медийном пространстве украинское националистическое подразделение «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) набирает англоговорящих наемников. Об этом заявил один из командиров с позывным «Карл».
«Батальон „Азов“ в основном рассчитывает набрать людей с военным опытом, потому что Украина меньше России и нуждается в международной помощи. Вербуются, в том числе, англоговорящие новобранцы», — передает The Guardian слова командира.
Уточняется, что с начала конфликта на Украине погибли пятнадцать наемников-британцев. Среди них недавно обнаружен фронтовой медик Джордан Маклахлан из Шотландии и бывший солдат британской армии Джейк Уоддингтон, отмечает издание.
Ранее британский наемник Джозеф Макдональд рассказал, что иностранцы бегут с поля боя на Украине. Они боятся обстрелов российской армии и тяжелых условий боевых действий.
*Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.