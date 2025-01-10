10 января 2025

Медийное подразделение ВСУ пытается набрать наемников

«Азов*» набирает англоговорящих наемников
© Служба новостей «URA.RU»
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Нацбатальон вербует новобранцев
Нацбатальон вербует новобранцев Фото:

Самое известное в медийном пространстве украинское националистическое подразделение «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) набирает англоговорящих наемников. Об этом заявил один из командиров с позывным «Карл».

«Батальон „Азов“ в основном рассчитывает набрать людей с военным опытом, потому что Украина меньше России и нуждается в международной помощи. Вербуются, в том числе, англоговорящие новобранцы», — передает The Guardian слова командира.

Уточняется, что с начала конфликта на Украине погибли пятнадцать наемников-британцев. Среди них недавно обнаружен фронтовой медик Джордан Маклахлан из Шотландии и бывший солдат британской армии Джейк Уоддингтон, отмечает издание.

Ранее британский наемник Джозеф Макдональд рассказал, что иностранцы бегут с поля боя на Украине. Они боятся обстрелов российской армии и тяжелых условий боевых действий.

*Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.

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Самое известное в медийном пространстве украинское националистическое подразделение «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) набирает англоговорящих наемников. Об этом заявил один из командиров с позывным «Карл». «Батальон „Азов“ в основном рассчитывает набрать людей с военным опытом, потому что Украина меньше России и нуждается в международной помощи. Вербуются, в том числе, англоговорящие новобранцы», — передает The Guardian слова командира. Уточняется, что с начала конфликта на Украине погибли пятнадцать наемников-британцев. Среди них недавно обнаружен фронтовой медик Джордан Маклахлан из Шотландии и бывший солдат британской армии Джейк Уоддингтон, отмечает издание. Ранее британский наемник Джозеф Макдональд рассказал, что иностранцы бегут с поля боя на Украине. Они боятся обстрелов российской армии и тяжелых условий боевых действий. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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