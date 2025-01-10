10 января 2025

Экс-помощник Пентагона раскритиковал министра обороны США за слова о Путине

Фриман: заявление Остина об угрозе Путина для Европы не связано с реальностью
© Служба новостей «URA.RU»
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Негативно высказываясь о Путине, Остин доказывает неравнодушие к Украине
Негативно высказываясь о Путине, Остин доказывает неравнодушие к Украине Фото:

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что президент России Владимир Путин представляет угрозу для Европы, не соответствует действительности и является идеологическим. Об этом сообщил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.

«Это идеологическое заявление <...> Это не реальный мир, это теория», — рассказал Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. Он добавил, что заявление Остина представляет собой обоснование поддержки Украины.

Фриман также выразил мнение, что Соединенные Штаты склонны верить в постоянную агрессию со стороны других стран, так как сами регулярно осуществляют военные вмешательства в другие государства. Кроме того, бывший помощник главы Пентагона заявил, что не видит перспективы успешного решения конфликта на Украине, которое было бы выгодно США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не собирается осуществлять военные действия против стран НАТО. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в собственной безопасности и предпринимает все необходимые меры для ее обеспечения.

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Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что президент России Владимир Путин представляет угрозу для Европы, не соответствует действительности и является идеологическим. Об этом сообщил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман. «Это идеологическое заявление <...> Это не реальный мир, это теория», — рассказал Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. Он добавил, что заявление Остина представляет собой обоснование поддержки Украины. Фриман также выразил мнение, что Соединенные Штаты склонны верить в постоянную агрессию со стороны других стран, так как сами регулярно осуществляют военные вмешательства в другие государства. Кроме того, бывший помощник главы Пентагона заявил, что не видит перспективы успешного решения конфликта на Украине, которое было бы выгодно США. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не собирается осуществлять военные действия против стран НАТО. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в собственной безопасности и предпринимает все необходимые меры для ее обеспечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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