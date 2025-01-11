Бывшие топ-менеджеры «Роснано» обогатились на 200 млрд рублей

Примерный ущерб в «Роснано», который понесла компания в результате недобросовестных финансовых операций, превысил 200 млрд рублей. Такую сумму назвал директор по особым поручениям компании Евгений Фролов.
«Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 млрд рублей», — рассказал Фролов. Его слова передает агентство ТАСС. В настоящий момент возбуждены и расследуются уголовные дела на сумму более 43 млрд рублей. Среди фигурантов — партнеры, сотрудники и представители органов власти.
В «Роснано» рассказали, что уже удалось выявить факты вывода средств в иностранные юрисдикции. По словам Фролова, деньги выводили «под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний» по очень высокой цене.
В апреле 2024 года МВД предъявило обвинения по делу о хищении из «Роснано» почти 1,7 млрд рублей. Бывшие топ-менеджеры Олег Киселев и Ирина Рапопорт были заочно арестованы по делу о мошенничестве. Они объявлены в международный розыск и сейчас скрываются за границей. По данным следствия, Рапопорт и Киселев, действуя в составе организованной группы, злоупотребляли своим служебным положением для личной выгоды и осуществляли растрату средств, вложенных в уставной капитал «Роснано». Они проводили финансовые операции с аффилированными компаниями, что привело к значительному ущербу для компании.
Киселев работал в компании с 2008 года, был зампредседателем правления до своего ухода в 2019 году. Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии.
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