Бывшие топ-менеджеры «Роснано» обогатились на 200 млрд рублей

Ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд
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Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд рублей
Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд рублей Фото:

Примерный ущерб в «Роснано», который понесла компания в результате недобросовестных финансовых операций, превысил 200 млрд рублей. Такую сумму назвал директор по особым поручениям компании Евгений Фролов. 

«Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 млрд рублей», — рассказал Фролов. Его слова передает агентство ТАСС. В настоящий момент возбуждены и расследуются уголовные дела на сумму более 43 млрд рублей. Среди фигурантов — партнеры, сотрудники и представители органов власти.

В «Роснано» рассказали, что уже удалось выявить факты вывода средств в иностранные юрисдикции. По словам Фролова, деньги выводили «под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний» по очень высокой цене. 

В апреле 2024 года МВД предъявило обвинения по делу о хищении из «Роснано» почти 1,7 млрд рублей. Бывшие топ-менеджеры Олег Киселев и Ирина Рапопорт были заочно арестованы по делу о мошенничестве. Они объявлены в международный розыск и сейчас скрываются за границей. По данным следствия, Рапопорт и Киселев, действуя в составе организованной группы, злоупотребляли своим служебным положением для личной выгоды и осуществляли растрату средств, вложенных в уставной капитал «Роснано». Они проводили финансовые операции с аффилированными компаниями, что привело к значительному ущербу для компании.

Киселев работал в компании с 2008 года, был зампредседателем правления до своего ухода в 2019 году. Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии.

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Примерный ущерб в «Роснано», который понесла компания в результате недобросовестных финансовых операций, превысил 200 млрд рублей. Такую сумму назвал директор по особым поручениям компании Евгений Фролов.  «Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 млрд рублей», — рассказал Фролов. Его слова передает агентство ТАСС. В настоящий момент возбуждены и расследуются уголовные дела на сумму более 43 млрд рублей. Среди фигурантов — партнеры, сотрудники и представители органов власти. В «Роснано» рассказали, что уже удалось выявить факты вывода средств в иностранные юрисдикции. По словам Фролова, деньги выводили «под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний» по очень высокой цене.  В апреле 2024 года МВД предъявило обвинения по делу о хищении из «Роснано» почти 1,7 млрд рублей. Бывшие топ-менеджеры Олег Киселев и Ирина Рапопорт были заочно арестованы по делу о мошенничестве. Они объявлены в международный розыск и сейчас скрываются за границей. По данным следствия, Рапопорт и Киселев, действуя в составе организованной группы, злоупотребляли своим служебным положением для личной выгоды и осуществляли растрату средств, вложенных в уставной капитал «Роснано». Они проводили финансовые операции с аффилированными компаниями, что привело к значительному ущербу для компании. Киселев работал в компании с 2008 года, был зампредседателем правления до своего ухода в 2019 году. Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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