В России выросли штрафы для водителей без ОСАГО

С 1 января 2025 года в России выросли штрафы для водителей, у которых нет полиса ОСАГО. Однако штраф они будут платить, если повторно попались на отсутствии полиса. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РАС) Евгений Уфимцев.
«Когда человек первый раз попался за отсутствие полиса, получил за это штраф, а потом попался в руки инспектору ГИБДД еще раз без полиса в течение года, — штраф от трех до пяти тысяч рублей. Технологию, как это будет применяться, разработают в МВД», — заявил Уфимцев. Его слова приводит «Российская газета».
На данный момент в ряде российских регионов хотят начать выписывать штрафы на основании данных с камер наблюдения. Несколько регионов уже готовы к участию в это проекте.
С 1 марта 2025 года будет установлен новый порядок постановки автомобилей на учет, меняющий подход к оформлению полисов ОСАГО. В список изменений включена отмена необходимости наличия полиса при постановке автомобиля на учет. Это призвано упростить процесс регистрации для тех, кто приобрел автомобиль, но не собирается его сразу эксплуатировать. Ранее владельцы транспортных средств должны были оформить ОСАГО в течение десяти дней после покупки авто, передает VSE42.RU.
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