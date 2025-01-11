Губернатор Калифорнии удивился пустому водохранилищу во время пожаров в Лос-Анджелесе

В водохранилищах Калифорнии отсутствовала вода. В связи с этим губернатор штата Гэвин Ньюсом призвал в соцсетях провести независимое расследование этой ситуации.
«Нам нужны ответы, чтобы убедиться, что подобное больше не повторится, и у нас есть все ресурсы для борьбы с такими катастрофическими пожарами», — написал Ньюсом в соцсети Х. Он прикрепил к обращению письмо для директора крупнейшей муниципальной службы общественных работ в США Los Angeles County Public Works Марка Пестрелле и главного исполнительного директора департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса (LADWP) Дженисса Киньонеса.
В округе Лос-Анджелес с 7 января начались масштабные лесные пожары. Специалисты связывают интенсивное распространение огня с сухой погодой и сильными ветрами. В результате аварийных отключений электроэнергии около 400 тысяч жителей Калифорнии оказались без света, а приблизительно 180 тысячам человек были разосланы предписания об эвакуации. Президент США Джо Байден также объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии.
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