Губернатор Калифорнии удивился пустому водохранилищу во время пожаров в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии потребовал объяснить пустое водохранилище во время пожаров
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Во время пожаров в Лос-Анджелесе водохранилище было пустым
Во время пожаров в Лос-Анджелесе водохранилище было пустым Фото:
новость из сюжета
В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

В водохранилищах Калифорнии отсутствовала вода. В связи с этим губернатор штата Гэвин Ньюсом призвал в соцсетях провести независимое расследование этой ситуации. 

«Нам нужны ответы, чтобы убедиться, что подобное больше не повторится, и у нас есть все ресурсы для борьбы с такими катастрофическими пожарами», — написал Ньюсом в соцсети Х. Он прикрепил к обращению письмо для директора крупнейшей муниципальной службы общественных работ в США Los Angeles County Public Works Марка Пестрелле и главного исполнительного директора департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса (LADWP) Дженисса Киньонеса. 

В округе Лос-Анджелес с 7 января начались масштабные лесные пожары. Специалисты связывают интенсивное распространение огня с сухой погодой и сильными ветрами. В результате аварийных отключений электроэнергии около 400 тысяч жителей Калифорнии оказались без света, а приблизительно 180 тысячам человек были разосланы предписания об эвакуации. Президент США Джо Байден также объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии. 

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В водохранилищах Калифорнии отсутствовала вода. В связи с этим губернатор штата Гэвин Ньюсом призвал в соцсетях провести независимое расследование этой ситуации.  «Нам нужны ответы, чтобы убедиться, что подобное больше не повторится, и у нас есть все ресурсы для борьбы с такими катастрофическими пожарами», — написал Ньюсом в соцсети Х. Он прикрепил к обращению письмо для директора крупнейшей муниципальной службы общественных работ в США Los Angeles County Public Works Марка Пестрелле и главного исполнительного директора департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса (LADWP) Дженисса Киньонеса.  В округе Лос-Анджелес с 7 января начались масштабные лесные пожары. Специалисты связывают интенсивное распространение огня с сухой погодой и сильными ветрами. В результате аварийных отключений электроэнергии около 400 тысяч жителей Калифорнии оказались без света, а приблизительно 180 тысячам человек были разосланы предписания об эвакуации. Президент США Джо Байден также объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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