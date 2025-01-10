Челябинцы обеспечили системой радиоэлектронной борьбы, которая в числе прочего помогает защитить от беспилотников, 1441 полк. Установку передали представители Народного фронта региона, о чем рассказали в своем telegram-канале.
«Народный фронт обеспечивает системами радиоэлектронной борьбы по максимуму. Они должны быть у каждого подразделения, с которым мы взаимодействуем. Продолжаем работу», — говорится в сообщении.
Бойцы поблагодарили активистов за оказанную гуманитарную помощь. Они добавили, что установка поможет выполнять боевые задачи.
Как ранее писало URA.RU, пара из Челябинска решила сэкономить на свадьбе и закупила 25 спальных мешков для участников спецоперации. Их в день бракосочетания отправили бойцам.
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