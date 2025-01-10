10 января 2025

Челябинцы отправили бойцам СВО систему для глушения дронов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Системы радиоэлектронной борьбы играют важную роль в борьбе с дронами
Системы радиоэлектронной борьбы играют важную роль в борьбе с дронами Фото:

Челябинцы обеспечили системой радиоэлектронной борьбы, которая в числе прочего помогает защитить от беспилотников, 1441 полк. Установку передали представители Народного фронта региона, о чем рассказали в своем telegram-канале.

«Народный фронт обеспечивает системами радиоэлектронной борьбы по максимуму. Они должны быть у каждого подразделения, с которым мы взаимодействуем. Продолжаем работу», — говорится в сообщении.

Бойцы поблагодарили активистов за оказанную гуманитарную помощь. Они добавили, что установка поможет выполнять боевые задачи.

Как ранее писало URA.RU, пара из Челябинска решила сэкономить на свадьбе и закупила 25 спальных мешков для участников спецоперации. Их в день бракосочетания отправили бойцам.

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Челябинцы обеспечили системой радиоэлектронной борьбы, которая в числе прочего помогает защитить от беспилотников, 1441 полк. Установку передали представители Народного фронта региона, о чем рассказали в своем telegram-канале. «Народный фронт обеспечивает системами радиоэлектронной борьбы по максимуму. Они должны быть у каждого подразделения, с которым мы взаимодействуем. Продолжаем работу», — говорится в сообщении. Бойцы поблагодарили активистов за оказанную гуманитарную помощь. Они добавили, что установка поможет выполнять боевые задачи. Как ранее писало URA.RU, пара из Челябинска решила сэкономить на свадьбе и закупила 25 спальных мешков для участников спецоперации. Их в день бракосочетания отправили бойцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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