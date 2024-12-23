Молодожены Анастасия и Никита из Челябинска решили не тратить деньги на пышные украшения и фейерверки, а закупили 25 спальных мешков. Их в день свадьбы они отправили участникам специальной военной операции.
«Обычно у нас молодые выпускают голубей на свадьбу, а мы торжественно отправили спальники нашим пацанам. Мы с мужем решили, что откажемся от фейерверков, от дорогого декора на свадьбу, лучше что-то закупим для наших парней», — рассказала Анастасия telegram-каналу Shot.
Инициатива оказания помощи исходила от Анастасии, которая работает координатором в Челябинском отделении «Народного фронта». Девушка призналась, что сама ездила в Донбасс и хорошо осведомлена о потребностях военнослужащих на передовой. Никита, в свою очередь, полностью поддержал выбор супруги, подчеркнув важность даже небольшой поддержки для солдат.
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