23 декабря 2024

Пара из Челябинска отказалась от фейерверков на свадьбу и купила бойцам СВО спальники. Видео

Shot: пара из Челябинска в честь своей свадьбы презентовала бойцам СВО спальники
© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Челябинск, спальник, амуниция, спальный мешок, коврики
Спальники молодожены решили купить вместо фейерверков на свадьбу Фото:

Молодожены Анастасия и Никита из Челябинска решили не тратить деньги на пышные украшения и фейерверки, а закупили 25 спальных мешков. Их в день свадьбы они отправили участникам специальной военной операции.

«Обычно у нас молодые выпускают голубей на свадьбу, а мы торжественно отправили спальники нашим пацанам. Мы с мужем решили, что откажемся от фейерверков, от дорогого декора на свадьбу, лучше что-то закупим для наших парней», — рассказала Анастасия telegram-каналу Shot.

Инициатива оказания помощи исходила от Анастасии, которая работает координатором в Челябинском отделении «Народного фронта». Девушка призналась, что сама ездила в Донбасс и хорошо осведомлена о потребностях военнослужащих на передовой. Никита, в свою очередь, полностью поддержал выбор супруги, подчеркнув важность даже небольшой поддержки для солдат.

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Молодожены Анастасия и Никита из Челябинска решили не тратить деньги на пышные украшения и фейерверки, а закупили 25 спальных мешков. Их в день свадьбы они отправили участникам специальной военной операции. «Обычно у нас молодые выпускают голубей на свадьбу, а мы торжественно отправили спальники нашим пацанам. Мы с мужем решили, что откажемся от фейерверков, от дорогого декора на свадьбу, лучше что-то закупим для наших парней», — рассказала Анастасия telegram-каналу Shot. Инициатива оказания помощи исходила от Анастасии, которая работает координатором в Челябинском отделении «Народного фронта». Девушка призналась, что сама ездила в Донбасс и хорошо осведомлена о потребностях военнослужащих на передовой. Никита, в свою очередь, полностью поддержал выбор супруги, подчеркнув важность даже небольшой поддержки для солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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