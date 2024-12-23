Пара из Челябинска отказалась от фейерверков на свадьбу и купила бойцам СВО спальники. Видео

Shot: пара из Челябинска в честь своей свадьбы презентовала бойцам СВО спальники

24 декабря 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Спальники молодожены решили купить вместо фейерверков на свадьбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Молодожены Анастасия и Никита из Челябинска решили не тратить деньги на пышные украшения и фейерверки, а закупили 25 спальных мешков. Их в день свадьбы они отправили участникам специальной военной операции. «Обычно у нас молодые выпускают голубей на свадьбу, а мы торжественно отправили спальники нашим пацанам. Мы с мужем решили, что откажемся от фейерверков, от дорогого декора на свадьбу, лучше что-то закупим для наших парней», — рассказала Анастасия telegram-каналу Shot. Инициатива оказания помощи исходила от Анастасии, которая работает координатором в Челябинском отделении «Народного фронта». Девушка призналась, что сама ездила в Донбасс и хорошо осведомлена о потребностях военнослужащих на передовой. Никита, в свою очередь, полностью поддержал выбор супруги, подчеркнув важность даже небольшой поддержки для солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодожены Анастасия и Никита из Челябинска решили не тратить деньги на пышные украшения и фейерверки, а закупили 25 спальных мешков. Их в день свадьбы они отправили участникам специальной военной операции. «Обычно у нас молодые выпускают голубей на свадьбу, а мы торжественно отправили спальники нашим пацанам. Мы с мужем решили, что откажемся от фейерверков, от дорогого декора на свадьбу, лучше что-то закупим для наших парней», — рассказала Анастасия telegram-каналу Shot. Инициатива оказания помощи исходила от Анастасии, которая работает координатором в Челябинском отделении «Народного фронта». Девушка призналась, что сама ездила в Донбасс и хорошо осведомлена о потребностях военнослужащих на передовой. Никита, в свою очередь, полностью поддержал выбор супруги, подчеркнув важность даже небольшой поддержки для солдат.