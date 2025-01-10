Стоимость аренды квартиры в Тюмени за год повысилась в среднем на 19%. Несмотря на это, спрос только продолжает расти — за год он прибавил 12%. По мнению экспертов «Циан.Аналитики» и «СОВА Недвижимость», причиной тому послужили высокие ключевая ставка и проценты по вкладам, а также увеличение стоимости коммунальных услуг. Они уточняют, что рынок сейчас крайне нестабилен и предсказать, как он будет развиваться дальше — сложно.
«В Тюмени за год до 19% подорожала аренда квартир… Что касается спроса, то он вырос на 12%... Если ключевая ставка и, соответственно, ипотечные ставки останутся на высоком уровне, это сделает ипотеку менее доступной для населения… Не стоит забывать и о росте процентных ставок, который также вносит свою лепту в формирование цен… Кроме того, значительное подорожание коммунальных услуг в 2025 году также внесет свою лепту в формирование цен. Все эти факторы создают сложную и динамичную картину, в которой предсказать дальнейшие изменения становится очень сложно», — рассказали аналитики РБК Тюмень.
По их мнению, высокая ключевая ставка заставит тюменцев отказаться от покупки квартиры и перейти на съем, а высокие проценты по вкладам заставят собственников смотреть на недвижимость, как на инвестпродукт. То есть арендодатели будут пытаться компенсировать убытки, которые они несут из-за того, что имеют недвижимость, а не вклад в банке, повышением арендной платы, а арендаторы за неимением возможности взять ипотеку будут на это соглашаться.
Средняя цена квадратного метра в минувшем году на первичном рынке недвижимости составляла 144 тысячи рублей. На вторичном рынке — 123 тысячи рублей. Резкое ужесточение условий ипотечного кредитования в 2024 году не привело ни к обрушению спроса, ни к остановке роста цен. В среднем по стране недвижимость подорожала на 13%.
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