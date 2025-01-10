10 января 2025

Компания экс-депутата Тюмени займется строительством домов в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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«Брусника» расширит зону строительства до Москвы
«Брусника» расширит зону строительства до Москвы Фото:

Строительная компания экс-депутата тюменской городской думы Алексея Круковского «Брусника» приобрела у ГК «Самолет» жилой комплекс в Москве. Теперь она займется строительством 55-этажных зданий в столице России.

«В декабре 2024 года компания Алексея Круковского приобрела у ГК „Самолет“ жилой комплекс в Москве. Площадь участка составляет 23,7 гектара, общая продаваемая площадь — около 850 тысяч квадратных метров, а 647 тысяч квадратных метров из них — жилье. На этом участке расположатся дома высотой от 6 до 55 этажей», — рассказали в девелоперской компании «Брусника» РБК Тюмень.

Помимо домов на участке также будут поликлиника, детский сад и воспитательно-образовательный комплекс. В ГК «Самолет» сказали, что эта сделка — важный шаг в стратегии возврата инвестиций и повышения капитализации земельного банка. Эксперты уверены, что для них такое решение — оптимизация, а для «Брусники» — возможность расширения.

Стоимость аренды квартиры в Тюмени за год повысилась в среднем на 19%. Несмотря на это, спрос только продолжает расти — за год он прибавил 12%. По мнению экспертов, причиной тому послужили высокие ключевая ставка и проценты по вкладам, а также увеличение стоимости коммунальных услуг. Они уточняют, что рынок сейчас крайне нестабилен и предсказать, как он будет развиваться дальше — сложно.

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Строительная компания экс-депутата тюменской городской думы Алексея Круковского «Брусника» приобрела у ГК «Самолет» жилой комплекс в Москве. Теперь она займется строительством 55-этажных зданий в столице России. «В декабре 2024 года компания Алексея Круковского приобрела у ГК „Самолет“ жилой комплекс в Москве. Площадь участка составляет 23,7 гектара, общая продаваемая площадь — около 850 тысяч квадратных метров, а 647 тысяч квадратных метров из них — жилье. На этом участке расположатся дома высотой от 6 до 55 этажей», — рассказали в девелоперской компании «Брусника» РБК Тюмень. Помимо домов на участке также будут поликлиника, детский сад и воспитательно-образовательный комплекс. В ГК «Самолет» сказали, что эта сделка — важный шаг в стратегии возврата инвестиций и повышения капитализации земельного банка. Эксперты уверены, что для них такое решение — оптимизация, а для «Брусники» — возможность расширения. Стоимость аренды квартиры в Тюмени за год повысилась в среднем на 19%. Несмотря на это, спрос только продолжает расти — за год он прибавил 12%. По мнению экспертов, причиной тому послужили высокие ключевая ставка и проценты по вкладам, а также увеличение стоимости коммунальных услуг. Они уточняют, что рынок сейчас крайне нестабилен и предсказать, как он будет развиваться дальше — сложно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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