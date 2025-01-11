Белый Дом анонсировал прощальное заявление Байдена

Прощальное выступление президента США Джо Байдена, который вскоре покинет свой пост, перед гражданами страны пройдет 15 января. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«В среду, 15 января, в 20:00 (16 января в 4:00 мск.— прим. URA.RU) президент выступит с прощальным обращением к нации...», — сообщается на сайте Белого дома. Там добавили, что Байден обратится к гражданам из Овального кабинета.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп выиграл на выборах президента США, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он набрал 312 голосов выборщиков. Инаугурация избранного президента состоится 20 января 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.