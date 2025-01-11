Белый Дом анонсировал прощальное заявление Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Байден обратится к гражданам США из Овального кабинета
Байден обратится к гражданам США из Овального кабинета Фото:

Прощальное выступление президента США Джо Байдена, который вскоре покинет свой пост, перед гражданами страны пройдет 15 января. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«В среду, 15 января, в 20:00 (16 января в 4:00 мск.— прим. URA.RU) президент выступит с прощальным обращением к нации...», — сообщается на сайте Белого дома. Там добавили, что Байден обратится к гражданам из Овального кабинета. 

Ранее стало известно, что Дональд Трамп выиграл на выборах президента США, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он набрал 312 голосов выборщиков. Инаугурация избранного президента состоится 20 января 2025 года. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прощальное выступление президента США Джо Байдена, который вскоре покинет свой пост, перед гражданами страны пройдет 15 января. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «В среду, 15 января, в 20:00 (16 января в 4:00 мск.— прим. URA.RU) президент выступит с прощальным обращением к нации...», — сообщается на сайте Белого дома. Там добавили, что Байден обратится к гражданам из Овального кабинета.  Ранее стало известно, что Дональд Трамп выиграл на выборах президента США, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он набрал 312 голосов выборщиков. Инаугурация избранного президента состоится 20 января 2025 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...