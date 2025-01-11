Украине придется воевать с США за Гренландию

В случае принятия избранным президентом США Дональдом Трампом решения о принудительной аннексии Гренландии, Украина будет обязана задействовать свои вооруженные силы для защиты острова. Об этом говорится в подписанном Украиной и Данией соглашении о взаимных гарантиях безопасности.
«Если США решат аннексировать Гренландию силовым путем, Украина будет обязана защищать ее своими вооруженными силами», — говорится в документе. Он опубликован на сайте президента Украины.
Согласно тексту соглашения, в следующие 10 лет военная и гражданская поддержка Дании украинской стороной будут регулироваться через двусторонние политические соглашения. Документ также предусматривает укрепление сотрудничества стран в сфере разведки и безопасности. Для обеспечения комплексного и эффективного ответа на любые будущие вооруженные агрессии участники соглашения имеют право на корректировку его положений. Это будет происходить в координации с другими международными партнерами, включая страны, входящие в декларацию государств-членов G7.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что хочет присоединить Гренландию к США. По его словам, остров нужен Штатам для целей национальной безопасности. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что притязания республиканца на Гренландию являются вопросом двусторонних отношений и находятся на уровне заявлений, передает 360.ru.
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