На дне Керченского пролива остается около пяти тысяч тонн мазута

В результате крушения танкеров в Керченском проливе на дне моря осталось около пяти тысяч тонн мазута. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Около 5 тысяч тонн где-то на дне лежат. Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется», — отметил Кондратьев в ходе встречи с журналистами, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что мазут представляет собой серьезную опасность для морской экосистемы.
Кроме того, губернатор добавил, что после уборки загрязнений с берега будет проведена рекультивация пляжей. По его словам, отделенный от нефтепродуктов песок можно использовать исключительно в строительстве дорог.
В Керченском проливе 15 декабря произошло затопление танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», находящихся в восьми километрах от побережья. Суда перевозили токсичный мазут, который в результате аварии попал в воды Черного моря. В связи с происшествием в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. На побережье спасатели и волонтеры занимаются сбором загрязненного грунта, а специалисты проводят очистку акватории от нефтеводяной смеси с использованием сорбентов. В регионе функционируют шесть центров, предназначенных для спасения птиц, пострадавших из-за попадания мазута.
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