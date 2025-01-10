10 января 2025

«Металлург» победил «Трактор» на домашнем льду

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы проиграли землякам из Магнитогорска
Челябинцы проиграли землякам из Магнитогорска Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл магнитогорскому «Металлургу». Встреча закончилась со счетом 5:3, сообщает корреспондент URA.RU.

Первые три шайбы с перерывом в минуту в ворота соперников отправили магнитогорцы: Дмитрий Силантьев, Алексей Маклюков и Игорь Гераськин. Во втором периоде черно-белые начали отыгрываться. На 29 минуте гол забил Григорий Дронов, через шесть минут — Чарльз Робинсон.

Сравнять счет челябинцам не удалось. Наоборот, в третьем периоде «металлурги» Даниил Вовченко и Роман Канцеров атаковали ворота, усилив разрыв. В финале поединка Виталий Кравцов из «Трактора» все же забил еще один год. По итогам матча победу одержал магнитогорский клуб.

Как URA.RU писало ранее, 7 января «Трактор» встретился с «Ладой» из Тольятти на домашнем льду. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу челябинцев. Первая встреча 2025 года для клуба оказалась провальной. Черно-белые проиграли хабаровскому «Амуру».

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл магнитогорскому «Металлургу». Встреча закончилась со счетом 5:3, сообщает корреспондент URA.RU. Первые три шайбы с перерывом в минуту в ворота соперников отправили магнитогорцы: Дмитрий Силантьев, Алексей Маклюков и Игорь Гераськин. Во втором периоде черно-белые начали отыгрываться. На 29 минуте гол забил Григорий Дронов, через шесть минут — Чарльз Робинсон. Сравнять счет челябинцам не удалось. Наоборот, в третьем периоде «металлурги» Даниил Вовченко и Роман Канцеров атаковали ворота, усилив разрыв. В финале поединка Виталий Кравцов из «Трактора» все же забил еще один год. По итогам матча победу одержал магнитогорский клуб. Как URA.RU писало ранее, 7 января «Трактор» встретился с «Ладой» из Тольятти на домашнем льду. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу челябинцев. Первая встреча 2025 года для клуба оказалась провальной. Черно-белые проиграли хабаровскому «Амуру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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