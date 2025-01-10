«Металлург» победил «Трактор» на домашнем льду

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл магнитогорскому «Металлургу». Встреча закончилась со счетом 5:3, сообщает корреспондент URA.RU.
Первые три шайбы с перерывом в минуту в ворота соперников отправили магнитогорцы: Дмитрий Силантьев, Алексей Маклюков и Игорь Гераськин. Во втором периоде черно-белые начали отыгрываться. На 29 минуте гол забил Григорий Дронов, через шесть минут — Чарльз Робинсон.
Сравнять счет челябинцам не удалось. Наоборот, в третьем периоде «металлурги» Даниил Вовченко и Роман Канцеров атаковали ворота, усилив разрыв. В финале поединка Виталий Кравцов из «Трактора» все же забил еще один год. По итогам матча победу одержал магнитогорский клуб.
Как URA.RU писало ранее, 7 января «Трактор» встретился с «Ладой» из Тольятти на домашнем льду. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу челябинцев. Первая встреча 2025 года для клуба оказалась провальной. Черно-белые проиграли хабаровскому «Амуру».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!