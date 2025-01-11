Mash: ВСУ ударили ракетами HIMARS по брянской школе

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Украинские HIMARS ударили по Брянской области
Украинские HIMARS ударили по Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина нанесла удар с помощью РСЗО HIMARS по школе, дому культуры и отделению почты в селе Новые Юрковичи (Брянская область). Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Украинские террористы нанесли удар из РСЗО по селу Новые Юрковичи Климовского района <...> Зафиксировано значительное разрушение административного здания», — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, ранены трое жителей. 

Удар был нанесен по школе, дому культуры и почтовому отделению, заявили в telegram-канале Mash. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Украина нанесла удар с помощью РСЗО HIMARS по школе, дому культуры и отделению почты в селе Новые Юрковичи (Брянская область). Об этом сообщили в telegram-каналах. «Украинские террористы нанесли удар из РСЗО по селу Новые Юрковичи Климовского района <...> Зафиксировано значительное разрушение административного здания», — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, ранены трое жителей.  Удар был нанесен по школе, дому культуры и почтовому отделению, заявили в telegram-канале Mash. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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