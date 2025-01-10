10 января 2025

В обрушении горки в Тюмени разберется прокуратура. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура проверит обрушение горки в Тюмени
Прокуратура проверит обрушение горки в Тюмени Фото:

Двое людей пострадали на обрушившейся горке на площади 400-летия Тюмени. Прокуратура Тюменской области начала проверку.

«Сегодня, 11 января 2025 года, вечером в Тюмени на площади 400-летия обрушилась деревянная горка… Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки по факту обрушения горки на площади 400-летия Тюмени», написано в telegram-канале ведомства.

В результате проверки будут установлены причины и условия произошедшего. Сейчас на месте работает прокурор Тюмени Евгений Кондрашкин.

Ранее URA.RU писало, что у горки у Тюменского драматического театра рухнуло основание. В этот момент на ней находились люди. Позже выяснилось, что пострадали двое человек. Одному потребовалась госпитализация.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое людей пострадали на обрушившейся горке на площади 400-летия Тюмени. Прокуратура Тюменской области начала проверку. «Сегодня, 11 января 2025 года, вечером в Тюмени на площади 400-летия обрушилась деревянная горка… Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки по факту обрушения горки на площади 400-летия Тюмени», написано в telegram-канале ведомства. В результате проверки будут установлены причины и условия произошедшего. Сейчас на месте работает прокурор Тюмени Евгений Кондрашкин. Ранее URA.RU писало, что у горки у Тюменского драматического театра рухнуло основание. В этот момент на ней находились люди. Позже выяснилось, что пострадали двое человек. Одному потребовалась госпитализация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...