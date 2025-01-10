Двое людей пострадали на обрушившейся горке на площади 400-летия Тюмени. Прокуратура Тюменской области начала проверку.
«Сегодня, 11 января 2025 года, вечером в Тюмени на площади 400-летия обрушилась деревянная горка… Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки по факту обрушения горки на площади 400-летия Тюмени», написано в telegram-канале ведомства.
В результате проверки будут установлены причины и условия произошедшего. Сейчас на месте работает прокурор Тюмени Евгений Кондрашкин.
Ранее URA.RU писало, что у горки у Тюменского драматического театра рухнуло основание. В этот момент на ней находились люди. Позже выяснилось, что пострадали двое человек. Одному потребовалась госпитализация.
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