Смогут ли россияне отдохнуть в Анапе после экологической катастрофы

Восстановление побережья Анапы после загрязнения мазутом до начала пляжного сезона представляется крайне сложной задачей. Об этом сообщила заместитель директора Института экологии РУДН Ирина Головачева, подчеркнув, что полностью устранить последствия разлива в краткие сроки практически невозможно.
«Источник мазута должен быть опустошен (ликвидирован): либо весь мазут вытечет из емкостей на берег, либо его откачают из емкостей затопленных судов, но это сложный технический процесс и зависит от доступности технологии на месте и погодных условий», — заявила Головачева в разговоре с 360.ru. При этом она призвала не опускать руки и прилагать усилия для ускорения очистки.
Для эффективного реагирования на экологическую угрозу эксперт предложила использовать модели распространения мазута, которые учитывают физические факторы вроде температурного режима и движения водных масс. По словам Головачевой, постоянное обновление данных и возможность сверять их с реальными условиями на месте поможет оптимизировать процесс очистки.
Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что эксперты решают вопрос возвращения очищенного и обеззараженного песка на берега Черного моря в Анапе, пишет «Национальная служба новостей». Специалисты рассматривают возможность очистки песка таким образом, чтобы его можно было безопасно вернуть на берега. В результате разлива нефтепродуктов с танкеров «Волгонефть» на пляжах Анапы и в Темрюкском районе было собрано и удалено более 139 тысяч тонн песка, загрязненного мазутом.
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