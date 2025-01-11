В Европе Зеленского назвали попрошайкой и шантажистом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкие заявления в адрес главы Украины Владимира Зеленского, назвав его «попрошайкой и шантажистом». По его мнению, украинский лидер бегает по Европе в поисках финансовой поддержки.
«Признаюсь, что иногда мне это надоедает. Он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег, этому просто пора положить конец», — отметил Фицо, его слова передает РЕН ТВ. Премьер-министр выразил свое раздражение по поводу действий Зеленского, особенно касающихся его методов обращения за помощью у европейских стран.
Кроме того, Роберт Фицо прокомментировал остановку Украиной транзита российского газа через свою территорию, назвав эту ситуацию крайне опасной. «Эта ситуация гораздо опаснее, чем вы можете себе представить. Поэтому обвинять меня в том, что я решил разрешить эту ситуацию в Москве, это крайне интересно и смешно», — подчеркнул премьер Словакии.
Ранее Зеленский обвинил Фицо, утверждая, что тот начал новый фронт против Украины. Это заявление было сделано в свете комментариев премьер-министра Словакии о потенциальном прекращении поставок электроэнергии в украинские города. Зеленский также заявил, что такие действия Фицо были предположительно инициированы президентом РФ Владимиром Путиным.
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