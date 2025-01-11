МИД: новые санкции против России оставляют Трампу выжженную землю

США ввели новые санкции против российского энергетического сектора, оставив таким образом «выжженную землю» новоизбранному президенту Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России, указав на то, что новый глава Белого дома не сможет отменить эти ограничения без одобрения конгресса.
«Будущему президенту, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается выжженная земля — в прямом и переносном смысле», — написали в telegram-канале ведомства. В МИД также подчеркнули, что новые санкции являются попыткой нанести ущерб российской экономике и подорвать стабильность мировых рынков в последние дни президентства Джо Байдена.
Кроме того, в заявлении ведомства отмечается, что подобные действия США негативно сказываются на интересах европейских союзников и американских граждан, которые вынуждены переключаться на более дорогие и неустойчивые американские энергоресурсы. МИД также предупредило, что враждебные шаги Вашингтона не останутся без ответа и будут учитываться Россией при формировании внешнеэкономической стратегии.
Ранее США объявили о введении новых санкций против России, которые затрагивают крупные российские нефтяные компании и танкерный флот. Санкции направлены против компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», включая их дочерние структуры, а также 183 нефтяных танкеров и множества трейдеров, занимающихся торговлей российской нефтью. Кто еще попал под новые санкции США — в материале URA.RU.
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