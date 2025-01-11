Крупные пожары в Лос-Анджелесе, начавшиеся 7 января, уничтожили восемь особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным. Об этом сообщает «Военный обозреватель». Общая стоимость сгоревшей недвижимости оценивается в 90 миллионов долларов.
«По информации украинских ресурсов, во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели 8 особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным», — говорится в telegram-канале «Военный обозреватель». По данным канала, особняки были приобретены на средства, выделенные Украине западными странами после начала специальной военной операции. Стоимость всей недвижимости достигает примерно 90 миллионов долларов.
В районе Лос-Анджелеса 7 января разгорелись масштабные лесные пожары, охватившие территорию свыше 1,3 тысячи гектаров. Под воздействием сильных ветров и длительной засухи, огонь приближается к престижному району Пасифик-Палисейдс, известному как место проживания многих американских знаменитостей. В связи с угрозой распространения пламени, местные власти приняли решение о введении чрезвычайного положения.
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